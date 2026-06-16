Clive Barker’s Hellraiser: Revival na brutalnym zwiastunie. Data premiery ujawniona

Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję zobaczyć fabularny zwiastun Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy informację, która z pewnością zainteresuje wszystkich fanów marki. Saber Interactive i deweloperzy ze studia Boss Team Games ujawnili bowiem dokładną datę premiery nowego survival horroru skierowanego do fanów serii Hellraiser.

Premiera Clive Barker’s Hellraiser: Revival w październiku 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami Clive Barker’s Hellraiser: Revival zadebiutuje na rynku 8 października 2026 roku. Wraz z datą premiery opublikowano nowy zwiastun. Najnowszy trailer jest krwawy i brutalny, ale pozwala zainteresowanym przyjrzeć się różnego rodzaju przeciwnikom i pułapkom, z którymi będzie trzeba poradzić sobie w trakcie rozgrywki.