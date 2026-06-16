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Clive Barker’s Hellraiser: Revival na brutalnym zwiastunie. Data premiery ujawniona

Mikołaj Ciesielski
2026/06/16 19:30
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Survival horror skierowany do fanów serii Hellraiser zadebiutuje tej jesieni.

Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję zobaczyć fabularny zwiastun Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy informację, która z pewnością zainteresuje wszystkich fanów marki. Saber Interactive i deweloperzy ze studia Boss Team Games ujawnili bowiem dokładną datę premiery nowego survival horroru skierowanego do fanów serii Hellraiser.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival
Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Premiera Clive Barker’s Hellraiser: Revival w październiku 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami Clive Barker’s Hellraiser: Revival zadebiutuje na rynku 8 października 2026 roku. Wraz z datą premiery opublikowano nowy zwiastun. Najnowszy trailer jest krwawy i brutalny, ale pozwala zainteresowanym przyjrzeć się różnego rodzaju przeciwnikom i pułapkom, z którymi będzie trzeba poradzić sobie w trakcie rozgrywki.

Poznaj historię Aidana, który musi wykorzystać potęgę tajemniczej łamigłówki – Kulminacji Genezy – aby pomóc swej dziewczynie, Sunny, zbiec z piekielnego Labiryntu. Sięgnij po moc łamigłówki, aby przetrwać warunki transakcji ze złowrogim Pinheadem i staw czoła potwornej sekcie czcicieli Cenobitów – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Clive Barker’s Hellraiser: Revival powstaje z myślą o komputeraqch osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja ma wprowadzić gatunek pierwszoosobowych survival horrorów na „nieznany dotąd poziom”. Niestety gra nie będzie dostępna w polskiej wersji językowej, a przynajmniej tak wynika z informacji dostępnych na platformie Steam.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/06/clive-barkers-hellraiser-revival-launches-october-8

Tagi:

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data premiery
trailer
zwiastun
premiera
survival horror
Saber Interactive
TPP
Hellraiser
Clive Barker's Hellraiser: Revival
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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