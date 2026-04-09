Twórcy Split Fiction pracują nad nową grą. Studio świętuje ponad 50 milionów sprzedanych gier

Największym hitem studia nie jest najnowsze Split Fiction, które sprzedało się w liczbie około 7 milionów kopii, ani debiutanckie A Way Out z wynikiem 13 milionów egzemplarzy. Zdecydowanym liderem pozostaje wydane w 2021 roku It Takes Two, które osiągnęło aż 30 milionów sprzedanych kopii. Dla porównania, ten wynik stawia grę Hazelight Studios w jednym rzędzie z największymi hitami branży ostatnich lat, takimi jak Pokemon Scarlet and Violet czy Elden Ring, które również przekroczyły granicę około 30 milionów sprzedanych egzemplarzy. Warto zaznaczyć, że do tego zestawienia nie wliczono gry Brothers: A Tale of Two Sons. Choć była ona reżyserowana przez Josefa Faresa, to jednak powstała jeszcze przed założeniem Hazelight, a dokładniej w studiu Starbreeze.

Deweloper podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że to właśnie ich zaangażowanie pozwala firmie się rozwijać. Jednocześnie zapowiedział, że pracuje już nad kolejnym, czwartym projektem. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów, jednak można przypuszczać, że podobnie jak poprzednie tytuły, będzie on mocno skupiony na rozgrywce kooperacyjnej. Gracze pokochali nastawione na współpracę gry tego studia, więc z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że nie będą twórcy nie będą chcieli wyłamywać się ze swojej specjalizacji, szlifowanej przez lata.