Twórcy Split Fiction pracują nad nową grą. Studio świętuje ponad 50 milionów sprzedanych gier

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/09 17:00
Gry studia Hazelight sprzedały się już w ponad 50 milionach egzemplarzy.

Studio Hazelight Studios ogłosiło osiągnięcie imponującego kamienia milowego. Łączna sprzedaż gier dewelopera przekroczyła 50 milionów egzemplarzy na całym świecie, ale to nie ich najnowsze dzieło Split Fiction najbardziej przyczyniło się do osiągnięcia tego wyniku.

Split Fiction
Split Fiction

50 milionów sprzedanych gier studia Hazellight

Twórcy znani z produkcji nastawionych na kooperację, takich jak A Way Out, It Takes Two oraz Split Fiction, przy okazji sukcesu, podzielili się szczegółowym rozkładem sprzedaży swoich tytułów. To właśnie te informacje okazały się największym zaskoczeniem.

Największym hitem studia nie jest najnowsze Split Fiction, które sprzedało się w liczbie około 7 milionów kopii, ani debiutanckie A Way Out z wynikiem 13 milionów egzemplarzy. Zdecydowanym liderem pozostaje wydane w 2021 roku It Takes Two, które osiągnęło aż 30 milionów sprzedanych kopii. Dla porównania, ten wynik stawia grę Hazelight Studios w jednym rzędzie z największymi hitami branży ostatnich lat, takimi jak Pokemon Scarlet and Violet czy Elden Ring, które również przekroczyły granicę około 30 milionów sprzedanych egzemplarzy. Warto zaznaczyć, że do tego zestawienia nie wliczono gry Brothers: A Tale of Two Sons. Choć była ona reżyserowana przez Josefa Faresa, to jednak powstała jeszcze przed założeniem Hazelight, a dokładniej w studiu Starbreeze.

Deweloper podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że to właśnie ich zaangażowanie pozwala firmie się rozwijać. Jednocześnie zapowiedział, że pracuje już nad kolejnym, czwartym projektem. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów, jednak można przypuszczać, że podobnie jak poprzednie tytuły, będzie on mocno skupiony na rozgrywce kooperacyjnej. Gracze pokochali nastawione na współpracę gry tego studia, więc z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że nie będą twórcy nie będą chcieli wyłamywać się ze swojej specjalizacji, szlifowanej przez lata.

Źródło:https://www.eurogamer.net/split-fiction-developer-hazelight-celebrates-50-million-units-sold

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

