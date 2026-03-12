Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur: Expedition 33 zdominowało nominacje do BAFTA Game Awards

Maciej Petryszyn
2026/03/12 17:10
Znamy nominacje do nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. Te przyznane zostaną za miesiąc w Londynie już po raz 22.

W sumie wytypowano 17 kategorii. A jedna z produkcji została nominowana w aż 12 z nich.

Foto: Hraybould (licencja CC BY-SA 4.0)

Brytyjska Akademia Filmowa rozdała nominacje dla gier

Tegoroczne nominacje zdominowało bowiem Clair Obscur: Expedition 33. Produkcja Sandfall Interactive walczyć będzie nie tylko o tytuł najlepszego tytułu minionego roku. Doceniono również jej styl artystyczny, udźwiękowienie, projekt, muzykę, narrację i aktorów zarówno pierwszo-, jak i drugoplanowych. Do tego francuski hit ma też szansę na statuetkę dla najlepszego debiutu i najlepszej nowej marki. Co ciekawe, sporo, bo aż 9 nominacji, zgarnęło również Dispatch. Nominacyjne podium zamyka natomiast Ghost of Yotei, które ukazało się jedynie na PlayStation 5 i prawdopodobnie nie otrzyma wersji PC.

Tak o tych wyborach wypowiedziała się Tara Saunders, przewodząca BAFTA’s Games Committee:

Dzisiejsze nominacje wyróżniają 42 wybitne produkcje, które reprezentują to, co najlepsze w globalnym przemyśle gier. Tegoroczne zestawienie odzwierciedla branżę, która przechodzi proces wewnętrznych przemian – widzimy tu dynamiczną mieszankę uznanych studiów obok szerokiego grona twórców niezależnych, a także liczne zespoły deweloperskie, które zdobyły swoje pierwsze nominacje w historii. Kunszt, artyzm i innowacyjność stojące za tymi tytułami są widoczne na pierwszy rzut oka. Sama nominacja jest już niezwykłym osiągnięciem i składam serdeczne gratulacje każdemu nominowanemu za jego nowatorstwo, ciężką pracę oraz wytrwałość.

Pełna lista gier nominowanych do BAFTA Game Awards 2026:

Najlepsza gra

  • ARC Raiders
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yotei
  • Hollow Knight: Silksong
  • Indiana Jones and the Great Circle

Najlepsze animacje

  • Battlefield 6
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yotei
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong
  • Indiana Jones and the Great Circle

Osiągnięcie artystyczne

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yotei
  • Hollow Knight: Silksong
  • South of Midnight

Osiągnięcie dźwiękowe

  • ARC Raiders
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yotei
  • Indiana Jones and the Great Circle

Najlepsza brytyjska gra

  • Atomfall
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Mafia: The Old Country
  • Monument Valley 3
  • PowerWash Simulator 2
  • Two Point Museum

Najlepszy debiut

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Consume Me
  • Despelote
  • Dispatch
  • The Midnight Walk

Najlepsza nadal rozwijana gra

  • Fallout 76
  • Helldivers 2
  • Hitman World of Assassination
  • No Man’s Sky
  • Vampire Survivors
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Najlepsza gra rodzinna

  • Donkey Kong Bananza
  • Is This Seat Taken?
  • LEGO Party!
  • Mario Kart World
  • PowerWash Simulator 2
  • Two Point Museum

Najlepsza gra będąca więcej niż rozrywką

  • And Roger
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Consume Me
  • Despelote
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  • The Alters

Najlepszy projekt

  • BALL x PIT
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yotei
  • Hades 2
  • Split Fiction

Najlepszy multiplayer

  • ARC Raiders
  • Dune: Awakening
  • ELDEN RING NIGHTREIGN
  • LEGO Party!
  • Mario Kart World
  • PEAK
  • Split Fiction

Najlepsza muzyka

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yotei
  • Hollow Knight: Silksong
  • Indiana Jones and the Great Circle

Najlepsza narracja

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • The Alters

Najlepsza nowa marka

  • ARC Raiders
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • South of Midnight
  • Split Fiction
  • The Alters

Najlepsza rola pierwszoplanowa

  • Aaron Paul – Robert Robertson (Dispatch)
  • Ben Starr – Verso (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Erika Ishii – Atsu (Ghost of Yotei)
  • Jennifer English – Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Tom McKay – Henryk ze Skalicy (Kingdom Come: Deliverance 2)
  • Troy Baker – Indiana Jones (Indiana Jones and the Great Circle)

Najlepsza rola drugoplanowa

  • Alix Wilton Regan – Lea Florence Monad (Lies of P: Overture)
  • Charlie Cox – Gustave (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Jane Perry Lia Cain (Dead Take)
  • Jeffrey Wright – Chase (Dispatch)
  • Kirsty Rider – Lune (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Troy Baker – Higgs (Death Stranding 2: On The Beach)

Technologiczne osiągnięcie

  • ARC Raiders
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • DOOM: The Dark Ages
  • Ghost of Yotei
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Split Fiction

Kto ostatecznie zostanie nagrodzony? Tego dowiemy się już 17 kwietnia. To właśnie wtedy odbędzie się 22. gala BAFTA Game Awards, która będzie miała miejsce w londyńskiej Queen Elizabeth Hall w Southbank Centre.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

