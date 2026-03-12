Clair Obscur: Expedition 33 zdominowało nominacje do BAFTA Game Awards

Znamy nominacje do nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. Te przyznane zostaną za miesiąc w Londynie już po raz 22.
W sumie wytypowano 17 kategorii. A jedna z produkcji została nominowana w aż 12 z nich.
Brytyjska Akademia Filmowa rozdała nominacje dla gier
Tegoroczne nominacje zdominowało bowiem Clair Obscur: Expedition 33. Produkcja Sandfall Interactive walczyć będzie nie tylko o tytuł najlepszego tytułu minionego roku. Doceniono również jej styl artystyczny, udźwiękowienie, projekt, muzykę, narrację i aktorów zarówno pierwszo-, jak i drugoplanowych. Do tego francuski hit ma też szansę na statuetkę dla najlepszego debiutu i najlepszej nowej marki. Co ciekawe, sporo, bo aż 9 nominacji, zgarnęło również Dispatch. Nominacyjne podium zamyka natomiast Ghost of Yotei, które ukazało się jedynie na PlayStation 5 i prawdopodobnie nie otrzyma wersji PC.
Tak o tych wyborach wypowiedziała się Tara Saunders, przewodząca BAFTA’s Games Committee:
Dzisiejsze nominacje wyróżniają 42 wybitne produkcje, które reprezentują to, co najlepsze w globalnym przemyśle gier. Tegoroczne zestawienie odzwierciedla branżę, która przechodzi proces wewnętrznych przemian – widzimy tu dynamiczną mieszankę uznanych studiów obok szerokiego grona twórców niezależnych, a także liczne zespoły deweloperskie, które zdobyły swoje pierwsze nominacje w historii. Kunszt, artyzm i innowacyjność stojące za tymi tytułami są widoczne na pierwszy rzut oka. Sama nominacja jest już niezwykłym osiągnięciem i składam serdeczne gratulacje każdemu nominowanemu za jego nowatorstwo, ciężką pracę oraz wytrwałość.
Pełna lista gier nominowanych do BAFTA Game Awards 2026:
Najlepsza gra
ARC Raiders
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Dispatch
Ghost of Yotei
Hollow Knight: Silksong
Indiana Jones and the Great Circle
Najlepsze animacje
Battlefield 6
Death Stranding 2: On The Beach
Dispatch
Ghost of Yotei
Hades 2
Hollow Knight: Silksong
Indiana Jones and the Great Circle
Osiągnięcie artystyczne
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Dispatch
Ghost of Yotei
Hollow Knight: Silksong
South of Midnight
Osiągnięcie dźwiękowe
ARC Raiders
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Dispatch
Ghost of Yotei
Indiana Jones and the Great Circle
Najlepsza brytyjska gra
Atomfall
Citizen Sleeper 2: Starward Vector
Mafia: The Old Country
Monument Valley 3
PowerWash Simulator 2
Two Point Museum
Najlepszy debiut
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Consume Me
Despelote
Dispatch
The Midnight Walk
Najlepsza nadal rozwijana gra
Fallout 76
Helldivers 2
Hitman World of Assassination
No Man’s Sky
Vampire Survivors
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Najlepsza gra rodzinna
Donkey Kong Bananza
Is This Seat Taken?
LEGO Party!
Mario Kart World
PowerWash Simulator 2
Two Point Museum
Najlepsza gra będąca więcej niż rozrywką
And Roger
Citizen Sleeper 2: Starward Vector
Consume Me
Despelote
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
The Alters
Najlepszy projekt
BALL x PIT
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Ghost of Yotei
Hades 2
Split Fiction
Najlepszy multiplayer
ARC Raiders
Dune: Awakening
ELDEN RING NIGHTREIGN
LEGO Party!
Mario Kart World
PEAK
Split Fiction
Najlepsza muzyka
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Dispatch
Ghost of Yotei
Hollow Knight: Silksong
Indiana Jones and the Great Circle
Najlepsza narracja
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Indiana Jones and the Great Circle
Kingdom Come: Deliverance 2
The Alters
Najlepsza nowa marka
ARC Raiders
Clair Obscur: Expedition 33
Dispatch
South of Midnight
Split Fiction
The Alters
Najlepsza rola pierwszoplanowa
Aaron Paul – Robert Robertson (Dispatch)
Ben Starr – Verso (Clair Obscur: Expedition 33)
Erika Ishii – Atsu (Ghost of Yotei)
Jennifer English – Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)
Tom McKay – Henryk ze Skalicy (Kingdom Come: Deliverance 2)
Troy Baker – Indiana Jones (Indiana Jones and the Great Circle)
Charlie Cox – Gustave (Clair Obscur: Expedition 33)
Jane Perry – Lia Cain (Dead Take)
Jeffrey Wright – Chase (Dispatch)
Kirsty Rider – Lune (Clair Obscur: Expedition 33)
Troy Baker – Higgs (Death Stranding 2: On The Beach)
Technologiczne osiągnięcie
ARC Raiders
Death Stranding 2: On The Beach
DOOM: The Dark Ages
Ghost of Yotei
Indiana Jones and the Great Circle
Split Fiction
Kto ostatecznie zostanie nagrodzony? Tego dowiemy się już 17 kwietnia. To właśnie wtedy odbędzie się 22. gala BAFTA Game Awards, która będzie miała miejsce w londyńskiej Queen Elizabeth Hall w Southbank Centre.
