Clair Obscur: Expedition 33 zdominowało nominacje do BAFTA Game Awards

Znamy nominacje do nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. Te przyznane zostaną za miesiąc w Londynie już po raz 22.

W sumie wytypowano 17 kategorii. A jedna z produkcji została nominowana w aż 12 z nich.

Foto: Hraybould (licencja CC BY-SA 4.0)

Brytyjska Akademia Filmowa rozdała nominacje dla gier

Tegoroczne nominacje zdominowało bowiem Clair Obscur: Expedition 33. Produkcja Sandfall Interactive walczyć będzie nie tylko o tytuł najlepszego tytułu minionego roku. Doceniono również jej styl artystyczny, udźwiękowienie, projekt, muzykę, narrację i aktorów zarówno pierwszo-, jak i drugoplanowych. Do tego francuski hit ma też szansę na statuetkę dla najlepszego debiutu i najlepszej nowej marki. Co ciekawe, sporo, bo aż 9 nominacji, zgarnęło również Dispatch. Nominacyjne podium zamyka natomiast Ghost of Yotei, które ukazało się jedynie na PlayStation 5 i prawdopodobnie nie otrzyma wersji PC.