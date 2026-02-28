Iron Maiden, Billy Idol, Phil Collins i... Mariah Carey? Nominacje do Rock and Roll Hall of Fame 2026

Brytyjscy giganci heavy metalu, Iron Maiden, znaleźli się w gronie nominowanych do klasy wykonawców Rock & Roll Hall of Fame 2026. To już 22 lata po tym, jak zespół po raz pierwszy stał się uprawniony do kandydowania. Formacja była już nominowana dwukrotnie w 2021 i 2023 roku, jednak za każdym razem pomijano ją przy ostatecznym wyborze.

Nominacje do Rock & Roll Hall of Fame 2026

W tym roku na tak zwanym “Performer ballot" znalazło się łącznie 17 artystów, w tym gwiazdy popowego formatu co może być dla niektórych sporym zaskoczeniem. Przewodniczący Rock Hall, John Sykes, podkreślił w oświadczeniu, że zróżnicowana lista utalentowanych nominowanych odzwierciedla stale ewoluujące oblicza i brzmienia rock’n’rolla oraz jego nieustanny wpływ na kulturę młodzieżową. Ponad 1200 artystów, historyków i przedstawicieli branży muzycznej odda głosy w najbliższych tygodniach. Ceremonia wprowadzenia do Rock & Roll Hall of Fame odbędzie się w kwietniu w siedzibie instytucji w Cleveland w stanie Ohio. Równolegle przyznawane są także wyróżnienia Musical Influence, Musical Excellence oraz Ahmet Ertegun Award. Artyści stają się uprawnieni do nominacji 25 lat po wydaniu pierwszego komercyjnego nagrania. W przypadku Iron Maiden oznacza to możliwość kandydowania od 2004 roku.