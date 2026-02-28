Zaloguj się lub Zarejestruj

Iron Maiden, Billy Idol, Phil Collins i... Mariah Carey? Nominacje do Rock and Roll Hall of Fame 2026

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/28 22:00
0
0

Iron Maiden z nominacją do Rock & Roll Hall of Fame 2026, 22 lata po uzyskaniu kwalifikacji.

Brytyjscy giganci heavy metalu, Iron Maiden, znaleźli się w gronie nominowanych do klasy wykonawców Rock & Roll Hall of Fame 2026. To już 22 lata po tym, jak zespół po raz pierwszy stał się uprawniony do kandydowania. Formacja była już nominowana dwukrotnie w 2021 i 2023 roku, jednak za każdym razem pomijano ją przy ostatecznym wyborze.

Iron Maiden
Iron Maiden

Nominacje do Rock & Roll Hall of Fame 2026

W tym roku na tak zwanym “Performer ballot" znalazło się łącznie 17 artystów, w tym gwiazdy popowego formatu co może być dla niektórych sporym zaskoczeniem. Przewodniczący Rock Hall, John Sykes, podkreślił w oświadczeniu, że zróżnicowana lista utalentowanych nominowanych odzwierciedla stale ewoluujące oblicza i brzmienia rock’n’rolla oraz jego nieustanny wpływ na kulturę młodzieżową. Ponad 1200 artystów, historyków i przedstawicieli branży muzycznej odda głosy w najbliższych tygodniach. Ceremonia wprowadzenia do Rock & Roll Hall of Fame odbędzie się w kwietniu w siedzibie instytucji w Cleveland w stanie Ohio. Równolegle przyznawane są także wyróżnienia Musical Influence, Musical Excellence oraz Ahmet Ertegun Award. Artyści stają się uprawnieni do nominacji 25 lat po wydaniu pierwszego komercyjnego nagrania. W przypadku Iron Maiden oznacza to możliwość kandydowania od 2004 roku.

Rock & Roll Hall of Fame od lat mierzy się z krytyką za pomijanie artystów reprezentujących cięższe odmiany rocka i metalu. Choć takie zespoły jak Guns N’ Roses czy Metallica zostały wprowadzone już w pierwszym roku kwalifikacji, inni, w tym Iron Maiden czy Motorhead, wciąż czekają na wyróżnienie. Proces głosowania bywał określany jako nieprzejrzysty. W 2011 roku szef komitetu nominacyjnego, Jon Landau, przyznał, że procedura była nietransparentna. W przeszłości część artystów odmawiała udziału w ceremonii, w tym członkowie Sex Pistols oraz wokalista Guns N’ Roses, Axl Rose.

GramTV przedstawia:

Jednym z krytyków instytucji jest także wokalista Iron Maiden, Bruce Dickinson. W 2018 roku podczas sesji Q&A nazwał Rock Hall “kompletną bzdurą”, dodając, że jest ona prowadzona przez “grupę zadufanych Amerykanów, którzy nie rozpoznaliby rock’n’rolla, nawet gdyby uderzył ich w twarz”. Zespół jak dotąd nie skomentował najnowszej nominacji.

Pełna lista nominowanych do Rock & Roll Hall of Fame 2026 w kategorii Performer:

  • The Black Crowes
  • Jeff Buckley
  • Mariah Carey
  • Phil Collins
  • Melissa Etheridge
  • Lauryn Hill
  • Billy Idol
  • INXS
  • Iron Maiden
  • Joy Division / New Order
  • New Edition
  • Oasis
  • Pink
  • Sade
  • Shakira
  • Luther Vandross
  • Wu-Tang Clan
Źródło:https://www.loudersound.com/news/iron-maiden-nominated-rock-roll-hall-of-fame-2026

Tagi:

Muzyka
muzyka
Iron Maiden
nominacje
muzyka rockowa
zespół rockowy
muzyka popowa
Muzyka metalowa
rock and roll
zespół muzyczny
zespół popowy
zespół metalowy
Rock and Roll Hall of Fame 2026
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112