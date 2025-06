Clair Obscur: Expedition 33 to „arcydzieło”. Twórcy opublikowali nowy zwiastun

Minął rok, odkąd zaprezentowaliśmy Clair Obscur: Expedition 33 i jesteśmy głęboko poruszeni odbiorem gry. To była niesamowita podróż. Miliony z Was wyruszyły na największą wyprawę w historii, słuchały ścieżki dźwiękowej, smuciły się, świętowały i dzieliły się swoimi historiami, fanowskimi grafikami i wsparciem w sposób, który wciąż inspiruje. Od pierwszej prezentacji do tej chwili, Wasza podróż ukształtowała naszą i jesteśmy zaszczyceni, że krytycy na całym świecie docenili magię Expedition 33 – czytamy w opisie zwiastuna.