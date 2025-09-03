Sandfall Interactive świętuje premierę ścieżki dźwiękowej do Clair Obscur: Expedition 33 w wyjątkowy sposób – ogłaszając trasę koncertową. Muzyka z gry zostanie wykonana na żywo.
Clair Obscur: Expedition 33 rusza w trasę koncertową
Koncerty odbędą się we Francji i będą realizowane we współpracy z agencją Bleu Citron Tournées, znaną m.in. ze współpracy z Worakls Orchestra. Na razie nie podano dokładnych terminów ani lokalizacji, choć Paryż wydaje się pewnym punktem na mapie wydarzeń. W oświadczeniu Sandfall zaznacza jednak, że koncerty odbędą się „wkrótce”, a co więcej – istnieje „potencjalna możliwość zagrania koncertów międzynarodowych w 2026 roku”. Można więc zakładać, że francuskie koncerty odbędą się jeszcze w 2025 i że jest nadzieja na koncerty także w innych miejscach Europy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!