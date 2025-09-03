Clair Obscur: Expedition 33 rusza w trasę koncertową

Clair Obscur: Expedition 33 to produkcja mocno zakorzeniona we francuskiej kulturze – inspirowana malarstwem i muzyką tamtejszych artystów – dlatego nie dziwi, że to właśnie francuscy fani jako pierwsi będą mieli okazję usłyszeć ścieżkę dźwiękową na żywo. To szczególny moment również dla kompozytora Loriena Testarda. Został zaproszony do współpracy, gdy reżyser gry, Guillaume Broche, natrafił na jego prace na SoundCloudzie. Teraz jego muzyka trafi na prestiżowe sale koncertowe.

Zainteresowani powinni śledzić profil Sandfall Interactive na Instagramie licząc na to, że ich ewentualne powodzenie skieruje trasę koncertową do Polski. Przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 to jedna z najlepiej ocenianych gier tego roku — została wydana 24 kwietnia 2025 na platformach PlayStation 5, PC oraz Xbox Series X/S.