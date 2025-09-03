Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur: Expedition 33 rusza w trasę koncertową

Jakub Piwoński
2025/09/03 15:10
0
0

To coś dla tych graczy, którzy szczególnie polubili muzykę w grze od Sandfall Interactive.

Sandfall Interactive świętuje premierę ścieżki dźwiękowej do Clair Obscur: Expedition 33 w wyjątkowy sposób – ogłaszając trasę koncertową. Muzyka z gry zostanie wykonana na żywo.

Koncerty odbędą się we Francji i będą realizowane we współpracy z agencją Bleu Citron Tournées, znaną m.in. ze współpracy z Worakls Orchestra. Na razie nie podano dokładnych terminów ani lokalizacji, choć Paryż wydaje się pewnym punktem na mapie wydarzeń. W oświadczeniu Sandfall zaznacza jednak, że koncerty odbędą się „wkrótce”, a co więcej – istnieje „potencjalna możliwość zagrania koncertów międzynarodowych w 2026 roku”. Można więc zakładać, że francuskie koncerty odbędą się jeszcze w 2025 i że jest nadzieja na koncerty także w innych miejscach Europy.

GramTV przedstawia:

Clair Obscur: Expedition 33 to produkcja mocno zakorzeniona we francuskiej kulturze – inspirowana malarstwem i muzyką tamtejszych artystów – dlatego nie dziwi, że to właśnie francuscy fani jako pierwsi będą mieli okazję usłyszeć ścieżkę dźwiękową na żywo. To szczególny moment również dla kompozytora Loriena Testarda. Został zaproszony do współpracy, gdy reżyser gry, Guillaume Broche, natrafił na jego prace na SoundCloudzie. Teraz jego muzyka trafi na prestiżowe sale koncertowe.

Zainteresowani powinni śledzić profil Sandfall Interactive na Instagramie licząc na to, że ich ewentualne powodzenie skieruje trasę koncertową do Polski. Przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 to jedna z najlepiej ocenianych gier tego roku — została wydana 24 kwietnia 2025 na platformach PlayStation 5, PC oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/clair-obscur-expedition-33/soundtrack-tour

News
RPG
koncert
Clair Obscur: Expedition 33
muzyka w grach
