Clair Obscur: Expedition 33 osiągnęło ogromny sukces. RPG na liście życzeń miliona graczy Steam

Już w przyszłym miesiącu doczekamy się premiery Clair Obscur: Expedition 33 - RPG-a w stylu serii Persona. Tytuł był wielokrotnie pokazywany przez Sandfall Interactive na różnego rodzaju materiałach, a na prezentacji Xbox Developer Direct był on jedną z największych atrakcji - przy tej okazji poznaliśmy również datę premiery. Twórcy właśnie podzielili się wieściami o sporej popularności gry.

Clair Obscur: Expedition 33 - podziękowania twórców

Na Twitterze/X pojawił się wpis na profilu poświęconym Clair Obscur: Expedition 33 informujący, że tytuł przekroczył kamień milowy w postaci miliona zapisów do list życzeń społeczności - jest to jeszcze bardziej imponujące, ponieważ ten wynik obejmuje wyłącznie Steama. Sama premiera odbędzie się dopiero 24 kwietnia, więc do tamtego momentu zainteresowanie grą prawdopodobnie wzrośnie jeszcze bardziej.

