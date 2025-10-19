Clair Obscur: Expedition 33 dostanie dwa nowe wydania. Lumiere i Mirror już w listopadzie

Clair Obscur: Expedition 33 otrzyma dwie specjalne, kolekcjonerskie edycje fizyczne. Tytuł zdobył ogromne uznanie, plasując się wśród najwyżej ocenianych gier roku. W odpowiedzi na duże zainteresowanie, edycje Lumiere i Mirror, wzbogacone o bonusowe gadżety, mają ukazać się w listopadzie 2025 roku.

Clair Obscur: Expedition 33 otrzyma dwa wyjątkowe wydania kolekcjonerskie

Edycja Lumiere stanowi wznowienie poprzedniego, ekskluzywnego wydania dostępnego wyłącznie w GameStop. Zawartość zestawu obejmuje fizyczną kopię gry na PS5 oraz steelbook z ilustracjami przedstawiającymi Maelle, Gustave’a i Paintress. Zainteresowani mogą również liczyć na 48-stronicowy, twardo oprawiony album z grafikami zatytułowany The Expeditioner's Journal. Edycja Lumiere zawiera też 14 bonusowych strojów do wykorzystania w grze. Według najnowszych informacji, wersja Lumiere ma trafić ekskluzywnie do sklepów GameStop 11 listopada. Jest to pakiet dostępny wyłącznie na konsolę PlayStation 5, a jego cena detaliczna została ustalona na 69,99 dolarów.