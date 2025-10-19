Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur: Expedition 33 dostanie dwa nowe wydania. Lumiere i Mirror już w listopadzie

Patrycja Pietrowska
2025/10/19 08:00
0
0

Edycje Lumiere i Mirror Clair Obscur: Expedition 33 zapowiedziane.

Clair Obscur: Expedition 33 otrzyma dwie specjalne, kolekcjonerskie edycje fizyczne. Tytuł zdobył ogromne uznanie, plasując się wśród najwyżej ocenianych gier roku. W odpowiedzi na duże zainteresowanie, edycje Lumiere i Mirror, wzbogacone o bonusowe gadżety, mają ukazać się w listopadzie 2025 roku.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 otrzyma dwa wyjątkowe wydania kolekcjonerskie

Edycja Lumiere stanowi wznowienie poprzedniego, ekskluzywnego wydania dostępnego wyłącznie w GameStop. Zawartość zestawu obejmuje fizyczną kopię gry na PS5 oraz steelbook z ilustracjami przedstawiającymi Maelle, Gustave’a i Paintress. Zainteresowani mogą również liczyć na 48-stronicowy, twardo oprawiony album z grafikami zatytułowany The Expeditioner's Journal. Edycja Lumiere zawiera też 14 bonusowych strojów do wykorzystania w grze. Według najnowszych informacji, wersja Lumiere ma trafić ekskluzywnie do sklepów GameStop 11 listopada. Jest to pakiet dostępny wyłącznie na konsolę PlayStation 5, a jego cena detaliczna została ustalona na 69,99 dolarów.

GramTV przedstawia:

Dla graczy poszukujących innej opcji, Edycja Mirror, będąca pakietem ekskluzywnym dla Amazona, ma zadebiutować nieco później, bo 27 listopada. Wersja ta jest wyceniona niżej, kosztując 59,99 dolarów, i zapewnia wsparcie dla szerszej gamy platform, będąc dostępną zarówno dla posiadaczy PlayStation 5, jak i Xbox Series X. Edycja Mirror zawiera steelbook z alternatywnymi grafikami, na którym przedstawiono Verso i Alicię. Do pakietu dołączono także trzy kolekcjonerskie karty oraz tekturowe pudełko.

Przypomnijmy na koniec, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Źródło:https://gamerant.com/clair-obscur-expedition-33-lumiere-vs-mirror-editions-price-release-dates/

