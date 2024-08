Civilization 7 okrojony z trybu gry, który był dostępny w serii od pierwszej części

Jak czytamy na głównej stronie gry, w Civilization 7 zabraknie trybu hot seat, czyli znanego i lubianego przez graczy „gorącego krzesła”. Jest to opcja dla kilku graczy, którzy chcą wspólnie rywalizować, korzystając z tego samego komputera lub konsoli. Polega on na zmianie graczy po każdej turze, a rozgrywka trwa do czasu, aż jedna z osób pokona wszystkich swoich przeciwników.

Tryb hot seat dostępny był we wszystkich poprzednich odsłona serii Sid Meier’s Civilization. Niestety zabraknie go w siódmej części, co gracze nie przyjęli z zadowoleniem. Niektórzy uważają, że tym sposobem Take-Two Interactive chce wymusić, aby każdy z graczy kupił swój własny egzemplarz i rywalizował z innymi wyłącznie poprzez sieć, co ma zwiększyć sprzedaż tytułu i wygenerować większe zyski.