Rosyjski zespół rockowy zagra w Polsce dokładnie w Święto Niepodległości

Jak informuje Onet.pl, 11 listopada 2025 roku, w warszawskim klubie Progresja, odbędzie się koncert jednego z najpopularniejszych rosyjskich zespołów rockowych – Splin. Termin wydarzenia, pokrywający się z Narodowym Świętem Niepodległości, wywołał jednak dyskusje w kontekście trwającej od 2022 roku wojny w Ukrainie. Czy słusznie?
Splin zagra w Polsce 11 listopada
Koncert zaplanowany na 11 listopada już teraz budzi emocje. Dla fanów rosyjskiego rocka będzie to okazja do usłyszenia na żywo utworów, które od lat cieszą się ogromną popularnością. Splin, założony w Petersburgu w 1994 roku, nieprzerwanie prowadzi wokalista Aleksander Wasiljew. Do największych hitów zespołu należą „Orbit biez sachara” („Orbit bez cukru”), „Nowyje Ljudi” („Nowi Ludzie”), „Wriemja nazad” („Czas do tyłu”) czy „My sidieli i kurili” („Siedzieliśmy i paliliśmy”).
Muzycy Splin słyną z tekstów pełnych melancholii, egzystencjalnych refleksji i poetyckich metafor. W ich utworach dominuje tematyka relacji międzyludzkich, przemijania, poszukiwania sensu życia, a także krytyki społecznych absurdów. Zespół rzadko sięga po bezpośrednie komentarze polityczne, ale gdy to robi, czyni to w sposób subtelny, unikając dosłowności.
GramTV przedstawia:
Tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Splin ograniczył aktywność koncertową. 27 lutego na oficjalnej stronie grupy pojawił się czarny kwadrat z hashtagiem „Нет войне!” („Nie wojnie!”), co odebrano jako jasny sprzeciw wobec działań Kremla. W tym samym roku rosyjskie władze odwołały ich występ na festiwalu w Moskwie po tym, jak Wasiljew zadedykował jedną z piosenek artystom, którzy opuścili Rosję w proteście przeciw wojnie. Ich pojawienie się w Polsce 11 listopada i tak budzi jednak kontrowersje.
