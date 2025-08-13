Rosyjski zespół rockowy zagra w Polsce dokładnie w Święto Niepodległości

Jak informuje Onet.pl, 11 listopada 2025 roku, w warszawskim klubie Progresja, odbędzie się koncert jednego z najpopularniejszych rosyjskich zespołów rockowych – Splin. Termin wydarzenia, pokrywający się z Narodowym Świętem Niepodległości, wywołał jednak dyskusje w kontekście trwającej od 2022 roku wojny w Ukrainie. Czy słusznie?

Splin zagra w Polsce 11 listopada

Koncert zaplanowany na 11 listopada już teraz budzi emocje. Dla fanów rosyjskiego rocka będzie to okazja do usłyszenia na żywo utworów, które od lat cieszą się ogromną popularnością. Splin, założony w Petersburgu w 1994 roku, nieprzerwanie prowadzi wokalista Aleksander Wasiljew. Do największych hitów zespołu należą „Orbit biez sachara” („Orbit bez cukru”), „Nowyje Ljudi” („Nowi Ludzie”), „Wriemja nazad” („Czas do tyłu”) czy „My sidieli i kurili” („Siedzieliśmy i paliliśmy”).