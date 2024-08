Civilization VII bez irytującej funkcji z poprzedniej części. Skorzysta na tym również „szóstka”

Podczas tegorocznego gamescomu doczekamy się długiego gameplaya z Sid Meier’s Civilization VII. Twórcy już jakiś czas temu zapowiedzieli, że zobaczymy ponad 20-minutowy materiał. Możliwe, że właśnie wtedy poznamy datę premiery gry, obecnie znając jedynie termin debiutu najnowszej produkcji od Firaxis Games. Graczy z pewnością ucieszy również fakt, że studio wsłuchało się w opinie fanów i do gry nie zostanie zaimplementowana irytująca funkcja, na którą gracze Civilization VI narzekali od dawna.

Sid Meier’s Civilization VII bez launcher 2K już od premiery

W oficjalnej notce na stronie szóstej części Cywilizacji na Steam pojawiła się informacja, ze gra porzuca launcher 2K, który wymagany był do włączenia produkcji. Co więcej, nie będzie on również obecny w siódmej odsłonie cyklu.