Civilization 6 doczeka się nowej zawartości. Do gry zmierzają kolejni przywódcy

Studio Firaxis Games z pewnością przygotowuje się obecnie do premiery Marvel’s Midnight Suns. Deweloperzy nie zapominają jednak o jednej ze swoich starszych produkcji. Mowa tutaj oczywiście o grze Civilization 6, która – jak się okazuje – doczeka się wkrótce nowej zawartości. Twórcy zapowiedzieli bowiem przepustkę Leader Pass, dzięki której najnowsza odsłona popularnej serii turowych strategii zostanie wzbogacona o kolejnych przywódców.

Do Civilization 6 zmierzają nowi przywódcy. Twórcy zapowiadają przepustkę Leader Pass

Dzięki wspomnianej przepustce do Civilization 6 trafi 12 nowych przywódców oraz 6 nowych wariantów dostępnych już postaci. Leader Pass dostępny będzie za darmo dla posiadaczy gry w wersji Anthology, ale całość dostępna będzie również do kupienia oddzielnie. Nowi liderzy będą natomiast dodawani do produkcji w pakietach, które zostaną udostępnione między 21 listopada 2022 a marcem 2023 roku. Całość prezentuje się następująco: