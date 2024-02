Civil War – alternatywna wizja przyszłości USA. Zwiastun filmu twórcy Ex Machina i Anihilacja

Civil War jest kolejnym dziełem Alexa Garlanda, autora takich filmów jak Ex Machina i Anihilacja. W jego alternatywnej wizji przyszłości USA dojdzie do drugiej wojny domowej.

Civil War to przytłaczający obraz, ukazujący bardzo niepokojącą wizję niedalekiej przyszłości Stanów Zjednoczonych. Mocarstwo pogrąża się w całkowitym chaosie, rząd bezwzględnie rozprawia się z przeciwnikami swojej polityki, nie są bezpieczni nawet dziennikarze. W takie atmosferze trwa walka o fotel prezydenta USA, a naród znowu dzieli się na dwa obozy i dochodzi do kolejnej wojny domowej.

W głównych rolach zagrają: Kirsten Dunst (Psie pazury), Wagner Moura (Narcos), Stephen McKinley Henderson (Diuna), Nick Offerman (The Last of Us) oraz Cailee Spaeny (Priscilla).