Cities: Skylines wraca z nowym DLC. Shops of Shibuya przeniesie graczy do Tokio

Colossal Order szykuje nowości do gry i zapowiada, że jest coraz bliżej ujawnienia daty premiery Bridges & Ports w Cities: Skylines 2.

Po dłuższym okresie bez nowości do Cities: Skylines zmierza nowy dodatek. Twórcy gry zapowiedzieli rozszerzenie Shops of Shibuya, które przeniesie graczy na neonowe ulice jednej z najbardziej rozpoznawalnych tokijskich dzielnic. Jednocześnie Colossal Order zapewniło, że fani mogą spodziewać się wkrótce nowych informacji o dużym dodatku do Cities: Skylines 2. Cities: Skylines – tokijska atmosfera i nowe mapy Shops of Shibuya zadebiutuje 24 września około godziny 10:00 czasu polskiego. Cena dodatku nie została jeszcze ujawniona, ale powinna wynieść około 27,50 zł, jak w przypadku poprzednich paczek treści. DLC wprowadzi 3 unikalne budynki, 2 parki, 54 komercyjne budynki do zabudowy (połowa niskiej, połowa wysokiej gęstości) oraz 47 nowych elementów dekoracyjnych.

Wraz z rozszerzeniem pojawi się także nowa stacja radiowa Harumi Nights z 16 utworami inspirowanymi nocnym życiem Tokio. Będzie można kupić ją osobno, prawdopodobnie za 17,99 zł. Dodatkowo gra otrzyma Map Pack 4, który zaoferuje 10 nowych map i 10 intersekcji – od tropikalnych wysp po skandynawskie fiordy. Za przygotowanie paczki odpowiada twórca znany jako Uncle Ron.

Colossal Order przekazało również, że jest coraz bliżej ogłoszenia daty premiery dodatku Bridges & Ports do Cities: Skylines 2. Pierwotnie miał on trafić do graczy w drugim kwartale 2025 roku, jednak w maju studio przesunęło premierę na ostatni kwartał, aby dopracować zawartość. Wygląda więc na to, że nowe informacje mogą pojawić się w najbliższych tygodniach. Cities: Skylines dostępne jest na PC, PlayStation 4, Xbox One, a także na konsolach nowej generacji dzięki wstecznej kompatybilności.