Cities: Skylines 2 niespodzianką Paradox Interactive. Premiera nowego city buildera jeszcze w tym roku

Paradox Interactive zapowie dzisiaj swoje trzy nowe gry podczas Paradox Announcement Show 2023, które rozpocznie się już o godzinie 18:00 polskiego czasu. Na kilka godzin przed startem wydarzenia pojawiły się nowe przecieki dotyczące zapowiedzi nowych produkcji, które zostaną dzisiaj ogłoszone. Według najnowszych doniesień jednym z tych tytułów będzie Cities: Skylines 2.

Paradox Interactive/Insider Gaming

Cities: Skylines 2 zostanie oficjalnie zapowiedziany na Paradox Announcement Show 2023

Informację potwierdził serwis Insider Gaming, który podał, że oprócz drugiej części popularnego city buildera gracze zobaczą również zapowiedzi Life By You oraz The Lamplighters League.