Ciri z Wiedźmina zagra w nowej Planecie Małp

Jak podaje portal Deadline.com, w obsadzie nowego filmu z serii Planeta małp pojawi się Freya Allan. Aktorki chyba nie trzeba przedstawiać – większość z nas kojarzy ją z roli Ciri w Wiedźminie od Netfliksa. Powołując się na wewnętrzne źródła, Deadline.com wyjawił, że prócz Freyi Allan na ekranie zobaczymy też Petera Macona i Owena Teague'a.

Kolejna produkcja z cyklu ma nosić tytuł Kingdom of the Planet of the Apes (Królestwo Planety Małp). Za scenariusz odpowiadają Rick Jaffa, Josh Friedman, Amanda Silver i Patrick Aison. Producentami są Rick Jaffa, Amanda Silver, Joe Hartwick Jr i Jason Reed. Na razie nie znamy terminu debiutu produkcji.

Wiedźmin od Netfliksa – koniec zdjęć

A skoro już w temacie okołowiedźminowym jesteśmy, to niedawno Netflix informował o kolejnych aktorach w obsadzie trzeciego sezonu serialu. Zdjęcia do Wiedźmina 3 zostały już ukończone, co ogłoszono w pierwszej połowie września. Tym samym Netflix rozpoczął już prace nad dwoma kolejnymi częściami.