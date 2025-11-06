Zaloguj się lub Zarejestruj

Andrzej Sapkowski nie ma nic wspólnego z Wiedźminem 4. „To nie jest dla mnie forma rozrywki”

Radosław Krajewski
2025/11/06 18:40
1
0

Polski pisarz postawił sprawę jasno.

Podczas spotkania autorskiego promującego Rozdroże kruków na amerykańskim rynku, Andrzej Sapkowski ujawnił, że nie bierze udziału w tworzeniu nowej gry z serii Wiedźmin. Pisarz przyznał, że jego współpraca z CD Projekt Red zakończyła się już dawno temu, a sam nie planuje nawet zagrać w nadchodzącą produkcję.

Wiedźmin 4
Wiedźmin 4

Wiedźmin 4 – Andrzej Sapkowski nie zagra w nową grę CD Projekt Red

Na pytanie o swój udział w pracach nad Wiedźminem 4, Sapkowski odpowiedział, że wie o grze jedynie w ogólnych zarysach:

Praktycznie nic nie wiem o tej grze, poza ogólnymi informacjami, na przykład o wyborze Ciri jako głównej bohaterki – stwierdził autor sagi.

Twórca dodał również, że jego relacje z CD Projekt Red ograniczają się obecnie do absolutnego minimum:

Nie ma żadnej współpracy między mną a twórcami gier. Początkowo rzeczywiście była jakaś forma współdziałania, ale to już przeszłość. Teraz, jeśli pytają mnie o coś, dzieje się to tak rzadko, że nie warto o tym nawet wspominać – wyjaśnił Sapkowski.

Już wcześniej informowaliśmy, że mimo tego kontakty między pisarzem a deweloperami są obecnie bardzo dobre. Sapkowski wyznał, że ma nadzieję, że tak już zostanie.

GramTV przedstawia:

Choć pisarz nie bierze udziału w produkcji i nie planuje zagrać w nową część, zaznaczył, że nie wynika to z niechęci do studia czy graczy:

Nigdy nie grałem w te gry. To nie jest dla mnie forma rozrywki – przyznał.

Mimo że relacje Sapkowskiego z CD Projekt Red wydają się obecnie stabilne, nie zawsze tak było. Warto przypomnieć, że w 2019 roku autor sagi zawarł z polskim studiem ugodę po głośnym sporze o tantiemy. Pisarz domagał się wówczas dodatkowego wynagrodzenia, argumentując, że sukces Wiedźmina 3 znacznie przekroczył pierwotne założenia finansowe. Ugoda zakończyła wielomiesięczny konflikt, a obie strony deklarowały chęć dalszej współpracy w duchu wzajemnego szacunku.

Wygląda więc na to, że zarówno Andrzej Sapkowski, jak i CD Projekt Red rozwijają wiedźmińskie uniwersum na swój własny, oryginalny sposób. Warto przypomnieć, że obok Wiedźmina 4, pisarz pracuje również nad kolejną książką o Geralcie z Rivii. Oba projekty nie mają jeszcze wyznaczonych dat premier.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/the-witcher/the-witcher-author-says-there-is-no-cooperation-at-all-between-me-and-the-games-and-he-wont-play-the-witcher-4-because-its-not-an-entertainment-for-me/

Tagi:

News
CD Projekt RED
RPG
Wiedźmin
Andrzej Sapkowski
fantasy
The Witcher
Wiedźmin 4
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 19:37

Postawił na "lepszego" konia - serial Netflix. Choć tam też niby twierdzi że go nie słuchają...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112