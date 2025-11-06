Andrzej Sapkowski nie ma nic wspólnego z Wiedźminem 4. „To nie jest dla mnie forma rozrywki”

Polski pisarz postawił sprawę jasno.

Podczas spotkania autorskiego promującego Rozdroże kruków na amerykańskim rynku, Andrzej Sapkowski ujawnił, że nie bierze udziału w tworzeniu nowej gry z serii Wiedźmin. Pisarz przyznał, że jego współpraca z CD Projekt Red zakończyła się już dawno temu, a sam nie planuje nawet zagrać w nadchodzącą produkcję. Wiedźmin 4 – Andrzej Sapkowski nie zagra w nową grę CD Projekt Red Na pytanie o swój udział w pracach nad Wiedźminem 4, Sapkowski odpowiedział, że wie o grze jedynie w ogólnych zarysach:

Praktycznie nic nie wiem o tej grze, poza ogólnymi informacjami, na przykład o wyborze Ciri jako głównej bohaterki – stwierdził autor sagi. Twórca dodał również, że jego relacje z CD Projekt Red ograniczają się obecnie do absolutnego minimum: Nie ma żadnej współpracy między mną a twórcami gier. Początkowo rzeczywiście była jakaś forma współdziałania, ale to już przeszłość. Teraz, jeśli pytają mnie o coś, dzieje się to tak rzadko, że nie warto o tym nawet wspominać – wyjaśnił Sapkowski. Już wcześniej informowaliśmy, że mimo tego kontakty między pisarzem a deweloperami są obecnie bardzo dobre. Sapkowski wyznał, że ma nadzieję, że tak już zostanie.

Choć pisarz nie bierze udziału w produkcji i nie planuje zagrać w nową część, zaznaczył, że nie wynika to z niechęci do studia czy graczy: Nigdy nie grałem w te gry. To nie jest dla mnie forma rozrywki – przyznał. Mimo że relacje Sapkowskiego z CD Projekt Red wydają się obecnie stabilne, nie zawsze tak było. Warto przypomnieć, że w 2019 roku autor sagi zawarł z polskim studiem ugodę po głośnym sporze o tantiemy. Pisarz domagał się wówczas dodatkowego wynagrodzenia, argumentując, że sukces Wiedźmina 3 znacznie przekroczył pierwotne założenia finansowe. Ugoda zakończyła wielomiesięczny konflikt, a obie strony deklarowały chęć dalszej współpracy w duchu wzajemnego szacunku. Wygląda więc na to, że zarówno Andrzej Sapkowski, jak i CD Projekt Red rozwijają wiedźmińskie uniwersum na swój własny, oryginalny sposób. Warto przypomnieć, że obok Wiedźmina 4, pisarz pracuje również nad kolejną książką o Geralcie z Rivii. Oba projekty nie mają jeszcze wyznaczonych dat premier.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.