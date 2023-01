Ciepło przyjęta przygodówka Road 96 otrzyma prequel. Nadchodzi Road 96: Mile 0

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Road 96: Mile 0 zadebiutuje na rynku już 4 kwietnia bieżącego roku. Produkcja trafi jednocześnie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch . Zapowiedzi towarzyszył również zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości. W Road 96: Mile 0 będziemy wcielać się na zmianę w Zoe oraz Kaito, czyli „parę nastolatków o zupełnie odmiennym pochodzeniu i poglądach”. Pierwsza z wymienionych postaci była jedną z bohaterek Road 96. Kaito natomiast użytkownicy mogą kojarzyć z wydanej w 2018 roku gry Lost in Harmony.

Podróż, którą odbędą w Road 96: Mile 0, wystawi na próbę ich przyjaźń oraz wszystko, w co wierzą. Mówi się, że nie da się kupić szczęścia ani przyjaciół. Ci nastoletni marzyciele dowiedzą się, gdzie ich miejsce. Czy ich relacja to przetrwa? – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Road 96 dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Produkcja studia DigixArt znajduje się również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Road 96 – recenzja gry, w której (prawie) wszystko może się zdarzyć.