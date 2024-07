Techland notuje rekordową stratę. Twórcy Dying Light 2 są jednak spokojni

Zgodnie z przekazanymi informacjami w ubiegłym roku firmie Techland nie udało się wypracować zysku, a wspomniany okres zamknięto ze stratą w wysokości ponad 90 milionów złotych . Jak zauważa redakcja Puls Biznesu to „najwyższa strata w historii spółki i najprawdopodobniej najgorszy ubiegłoroczny wynik wśród polskich producentów gier”. Zarząd zachowuje jednak spokój i zapewnia, że nie ma powodów do obaw.

Warto dodać, że w 2022 roku firmie Techland udało się wygenerować 1,12 miliarda przychodów, a także 746,8 miliona zysku. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. We wspomnianym roku na rynku zadebiutowało bowiem wspomniane Dying Light 2: Stay Human, a także dodatek Bloody Ties. W zeszłym roku polski zespół nie dostarczył natomiast żadnej nowej gry, ani też płatnego DLC.

Na koniec przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.