Ghost of Tsushima ze świetną sprzedażą na ważnym rynku. W maju gra zdominowała listę bestsellerów w USA

Jakiś czas temu informowaliśmy o ogromnym zainteresowaniu wokół Ghost of Tsushima na Steam . Jeśli chodzi o liczbę aktywnych graczy na platformie Valve, został nawet pobity rekord God of War. Tymczasem okazuje się, że w maju 2024 roku produkcja Sucker Punch znalazła się na szczycie listy bestsellerów w Stanach Zjednoczonych.

Ghost of Tsushima na szczycie majowej listy bestsellerów w USA

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Circana, w maju 2024 roku na szczycie listy bestsellerów w Stanach Zjednoczonych znalazło się Ghost of Tsushima. Gra wspięła się z 71. na 1. miejsce najprawdopodobniej dzięki premierze Ghost of Tsushima Director's Cut na PC, która miała miejsce 16 maja. Drugą pozycję w omawianym miesiącu zajął Paper Mario: The Thousand-Year Door na Nintendo Switch. Pozostałe miejsca w pierwszej piątce przypadły natomiast Call of Duty: Modern Warfare 3, Helldivers 2 oraz MLB: The Show 24.