Powstanie film o jednej z największych zagadek wojny w Ukrainie. Twórca Tożsamości Bourne'a opowie o sabotażu Nord Stream

Fabuła została zainspirowana doniesieniami dotyczącymi eksplozji gazociągów Nord Stream we wrześniu 2022 roku.

Doug Liman zmierzy się z jednym z najbardziej tajemniczych wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie – sabotażem gazociągów Nord Stream. Reżyser Tożsamości Bourne'a i Na skraju jutra sięga zatem po wydarzenia, które do dziś budzą międzynarodowe kontrowersje i pozostają przedmiotem śledztw. Snake Island pokaże fikcyjną historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami Jak wynika z informacji opublikowanych w Production Weekly, nowy film Limana będzie nosił tytuł Snake Island. Produkcja ma opowiedzieć o tajnej misji zespołu ukraińskich nurków działających w okresie poprzedzającym pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę. Fabuła została zainspirowana doniesieniami dotyczącymi eksplozji gazociągów Nord Stream we wrześniu 2022 roku.

Twórcy podkreślają jednak, że wydarzenia przedstawione w filmie będą inspirowane rzeczywistością, a nie stanowić jej wiernej rekonstrukcji. Do dziś nie zapadły bowiem ostateczne ustalenia dotyczące osób odpowiedzialnych za sabotaż, choć sprawa pozostaje przedmiotem międzynarodowych śledztw i licznych spekulacji.

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Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy było postawienie przez niemiecką prokuraturę zarzutów byłemu oficerowi ukraińskiej armii w związku z atakiem na Nord Stream. Według dotychczasowych ustaleń w operację miało być zaangażowanych więcej osób, a właśnie na takim zespole ma koncentrować się fabuła Snake Island. Doug Liman ma spore doświadczenie w realizacji dynamicznych thrillerów i filmów sensacyjnych. W jego dorobku znajdują się między innymi Tożsamość Bourne'a, Na skraju jutra, Barry Seal: Król przemytu czy remake Road House. Projekt znajduje się obecnie na etapie przygotowań do produkcji. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku w Chorwacji, a za zdjęcia ponownie odpowie Henry Braham, który współpracował z Limanem przy jego ostatnich filmach. Na razie nie ujawniono obsady ani planowanej daty premiery.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









