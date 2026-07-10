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Powstanie film o jednej z największych zagadek wojny w Ukrainie. Twórca Tożsamości Bourne'a opowie o sabotażu Nord Stream

Jakub Piwoński
2026/07/10 10:40
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Fabuła została zainspirowana doniesieniami dotyczącymi eksplozji gazociągów Nord Stream we wrześniu 2022 roku.

Doug Liman zmierzy się z jednym z najbardziej tajemniczych wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie – sabotażem gazociągów Nord Stream. Reżyser Tożsamości Bourne'a i Na skraju jutra sięga zatem po wydarzenia, które do dziś budzą międzynarodowe kontrowersje i pozostają przedmiotem śledztw.

Nord Stream
Nord Stream

Snake Island pokaże fikcyjną historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami

Jak wynika z informacji opublikowanych w Production Weekly, nowy film Limana będzie nosił tytuł Snake Island. Produkcja ma opowiedzieć o tajnej misji zespołu ukraińskich nurków działających w okresie poprzedzającym pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę. Fabuła została zainspirowana doniesieniami dotyczącymi eksplozji gazociągów Nord Stream we wrześniu 2022 roku.

Twórcy podkreślają jednak, że wydarzenia przedstawione w filmie będą inspirowane rzeczywistością, a nie stanowić jej wiernej rekonstrukcji. Do dziś nie zapadły bowiem ostateczne ustalenia dotyczące osób odpowiedzialnych za sabotaż, choć sprawa pozostaje przedmiotem międzynarodowych śledztw i licznych spekulacji.

GramTV przedstawia:

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy było postawienie przez niemiecką prokuraturę zarzutów byłemu oficerowi ukraińskiej armii w związku z atakiem na Nord Stream. Według dotychczasowych ustaleń w operację miało być zaangażowanych więcej osób, a właśnie na takim zespole ma koncentrować się fabuła Snake Island.

Doug Liman ma spore doświadczenie w realizacji dynamicznych thrillerów i filmów sensacyjnych. W jego dorobku znajdują się między innymi Tożsamość Bourne'a, Na skraju jutra, Barry Seal: Król przemytu czy remake Road House.

Projekt znajduje się obecnie na etapie przygotowań do produkcji. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku w Chorwacji, a za zdjęcia ponownie odpowie Henry Braham, który współpracował z Limanem przy jego ostatnich filmach. Na razie nie ujawniono obsady ani planowanej daty premiery.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/8/doug-liman-to-direct-snake-island-based-on-the-alleged-nord-stream-pipeline-sabotage

Tagi:

Popkultura
film
kino
Hollywood
filmy
dramat
film sensacyjny
Doug Liman
pomysł na film
Snake Island
Nord Stream
Tożsamość Bourne'a
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112