Chrissy Costanza w solowym wydaniu. Wokalistka prezentuje mocny, rockowy singiel "Rope”

Edycja deluxe solowego albumu Chrissy Costanzy, zatytułowanego “X”, ukaże się już 31 października. Oprócz utworu “Rope”, którego możecie posłuchać już dzisiaj, na krążku znajdzie się także wcześniej wydany utwór “Perfect Crime”, niepublikowany jeszcze “Weather” oraz nowa wersja piosenki “7 Minutes In Hell”.

Napisałam ten utwór razem z Joshem Gilbertem i Josephem McQueenem zanim jeszcze wiedziałam, że stworzę solowy projekt. Trzymałam go w tajemnicy, bo wiedziałam, że jest wyjątkowy i długo zastanawiałam się jak go właściwie wydać. Początkowo sądziłam, że mój solowy projekt nie odda mu sprawiedliwości, ale ta piosenka znaczy dla mnie wszystko. Po raz pierwszy napisałam o takim temacie, to otworzyło we mnie coś głębszego. To był moment przebudzenia i dojrzewania w wielu wymiarach. Kocham ten utwór z całego serca, jest głęboko wyryty w mojej duszy. Mam nadzieję, że Wy też go pokochacie.

Chrissy Costanza to amerykańska wokalistka, autorka tekstów i influencerka, znana przede wszystkim jako frontmanka zespołu Against The Current. Zespół z kolei został założony w 2011 roku i gra pop-rockową muzykę. W skład grupy wchodzą Chrissy Costanza (wokal), Dan Gow (gitara) i Will Ferri (perkusja). Zespół zdobył popularność dzięki coverom na YouTube, a później własnym utworom i trasom koncertowym na całym świecie. Against The Current mają także kilka ciekawych kooperacji, między innymi z Taką Moriuchim z japońskiego zespołu One Ok Rock.