Chris Pratt przejdzie do uniwersum DC Comics? Czy to koniec Star-Lorda w MCU?

Drugim tegorocznym kinowym filmem Marvela będą Strażnicy Galaktyki 3, którzy jeszcze w grudniu otrzymali pierwszy zwiastun. Będzie to szczególna produkcja, gdyż to właśnie w najnowszym filmie Jamesa Gunna po raz ostatni zobaczymy oryginalny skład tytułowej drużyny. Widzów czekają wzruszające pożegnania i już wcześniej dowiedzieliśmy się, że w przyszłych projektach z MCU nie powróci Dave Bautista jako Drax. Spekuluje się, że nie będzie to jedyna postać, dla której występ w Strażnikach Galaktyki 3 będzie ostatnim. Choć niewielu fanów uniwersum typuje Star-Lorda, to coś jednak może być na rzecz.