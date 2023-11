Chris Pine bardzo chce zagrać w kontynuacji Dungeons & Dragons i liczy, że plotki się potwierdzą

Co prawda nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że kolejna odsłona filmu powstanie, ale gwiazdor pierwszej części nie może się doczekać powrotu do świata fantasy.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor nie okazał się hitem, na jaki liczył Paramount, ale to wcale nie znaczy, że wytwórnia jednoznacznie przekreśliła ten projekt. Pewne jest, że jeśli dojdzie do realizacji drugiej części, to musi ona kosztować dużo mniej niż pierwsza odsłona.