Chorwacki city-builder na premierowym zwiastunie. Nadciąga Pompeii: The Legacy

Siscia Games, jednoosobowe studio z Chorwacji, zaprezentowało zwiastun premierowy Pompeii: The Legacy. Zgodnie z komunikatem prasowym, gracze na całym świecie mogą teraz zobaczyć grę w jej finalnej formie przed zbliżającym się debiutem. Zapowiedź produkcji miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku.

Pompeii: The Legacy prezentuje zwiastun premierowy

Pompeii: The Legacy już niebawem trafi w ręce graczy. W związku z nadciągającym wielkimi krokami debiutem twórca udostępnił premierowy zwiastun przedstawiający city-builder.

Na graczy czekają rozbudowane elementy budowy miast, które obejmują skomplikowane łańcuchy produkcyjne, system handlu oraz zarządzanie. Nie zabraknie też kampanii fabularnych, w których losy bohaterów splatają się z polityką i przeznaczeniem. Podjęte decyzje będą miały konsekwencje dla historii, kształtując losy imperium od okresów pokoju i dobrobytu, przez podboje, aż po walkę o przetrwanie.

O kruchości imperium nieustannie przypominać będzie górujący w oddali Wezuwiusz. Jego erupcja stanowić będzie ostateczny test dla wszystkich zbudowanych struktur i relacji.