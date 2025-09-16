Zaloguj się lub Zarejestruj

Chorwacki city-builder na premierowym zwiastunie. Nadciąga Pompeii: The Legacy

Patrycja Pietrowska
2025/09/16 18:00
W oddali majaczy Wezuwiusz.

Siscia Games, jednoosobowe studio z Chorwacji, zaprezentowało zwiastun premierowy Pompeii: The Legacy. Zgodnie z komunikatem prasowym, gracze na całym świecie mogą teraz zobaczyć grę w jej finalnej formie przed zbliżającym się debiutem. Zapowiedź produkcji miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku.

Pompeii: The Legacy
Pompeii: The Legacy

Pompeii: The Legacy prezentuje zwiastun premierowy

Pompeii: The Legacy już niebawem trafi w ręce graczy. W związku z nadciągającym wielkimi krokami debiutem twórca udostępnił premierowy zwiastun przedstawiający city-builder.
Na graczy czekają rozbudowane elementy budowy miast, które obejmują skomplikowane łańcuchy produkcyjne, system handlu oraz zarządzanie. Nie zabraknie też kampanii fabularnych, w których losy bohaterów splatają się z polityką i przeznaczeniem. Podjęte decyzje będą miały konsekwencje dla historii, kształtując losy imperium od okresów pokoju i dobrobytu, przez podboje, aż po walkę o przetrwanie.
O kruchości imperium nieustannie przypominać będzie górujący w oddali Wezuwiusz. Jego erupcja stanowić będzie ostateczny test dla wszystkich zbudowanych struktur i relacji.
Pompeii: The Legacy zmierza do wczesnego dostępu. Gra ukaże się 23 września 2025 roku.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Pompeii-The-Legacy-Release-Trailer

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

