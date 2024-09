Pompeii: The Legacy pozwoli odbudować miasto z popiołów. Nadciąga chorwacki city-builder

Chorwackie, niezależne studio Siscia Games, zapowiedziało właśnie nowy city-builder. Pompeii: The Legacy zabierze nas do legendarnego miasta w Cesarstwie Rzymskim, a akcja rozgrywać się będzie 20 lat po erupcji Wezuwiusza w 79 r.n.e. T wórcy podzielili się już zwiastunem, który przedstawia kilka ujęć z rozgrywki.

Pompeii: The Legacy zaoferuje również aktywne i pasywne bonusy, a także możliwość rozwijania badań w ramach dwóch gałęzi: technologii i filozofii. Gracze będą mogli zawierać umowy handlowe oraz stawią czoła różnym katastrofom, takim jak erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi, pożary i plagi.

Pompeii: The Legacy to wyjątkowa gra o budowaniu miasta osadzona w Cesarstwie Rzymskim, skupiająca się na legendarnym mieście Pompeje. Gra rozpoczyna się 20 lat po katastrofalnej erupcji Wezuwiusza w 79 r. n.e., gdzie Twoim zadaniem jest odbudowanie miasta z popiołów. – czytamy w opisie gry.

Dokładna data premiery Pompeii: The Legacy pozostaje na ten moment tajemnicą. Wiemy natomiast, że planowany termin wydania city-buildera to 2025 rok. Zainteresowani tytułem mogą dodać go do listy życzeń na Steamie.