Chłopi zostali stworzeni za pomocą AI? Słynny krytyk wywołał wielką burzę w sieci

Na początku bieżącego tygodnia polska Komisja Oscarowa wybrała Chłopów, jako naszego kandydata w kategorii Film Międzynarodowy na przyszłoroczne Oscary. Produkcja pokonała m.in. Zieloną granicę Agnieszki Holland. Premiera filmu odbędzie się już w październiku, ale niespodziewanie na miesiąc przed premierą film został wplątany w kontrowersje związane ze sztuczną inteligencją. Wczoraj na Facebooku znany polski krytyk filmowy, Tomasz Raczek, poinformował, że dzieło DK Welchman i Hugh Welchmana zostało stworzone przy pomocy AI. Do sprawy szybko odniosła się reżyserka Chłopów, która zdementowała te doniesienia.

Współpracownicy twórców CHŁOPÓW twierdzą że w filmie malowana na płótnie była co 5 klatka a resztę roboty wykonała AI. Brzmi to logicznie i prawdopodobnie bo zgadza się z wrażeniem, jakie odniosłem podczas projekcji w kinie. Swoją drogą byłby to ważny krok na drodze AI do zastępowania pracy ludzkiej przy realizacji filmów.

Jeśli w "Twoim Vincencie" było 12 malowanych obrazów na sekundę, a w "Chłopach" tylko 6 malowanych obrazów + jeszcze aż 18 klatek na sekundę stworzonych komputerowo, to chyba rozumiem przyczynę różnicy w jakości filmowego obrazu w kinie. Wychodzi na to, że "Chłopi" to taki trochę produkt czekoladopodobny – napisał Tomasz Raczek.