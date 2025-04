Chiński Horizon doczekał się nowego gameplayu. Zapożyczenia są jednak tylko kosmetyczne

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku chińskie studio Polaris Quest ogłosiło swoją nową grę, Light of Motiram, która wyglądała jak podróbka Horizon: Zero Dawn oraz Palworld. Okazuje się jednak, że zapożyczenia są główne kosmetyczne i gra oferuje o wiele bardziej zręcznościową rozgrywkę, której bliżej do slasherów, niż nastawioną na skradanie produkcję Guerrilla Games. Teraz opublikowany nowy, trwający ponad trzy minuty zwiastun, który prezentuje fragmenty rozgrywki, przedstawiając główne mechaniki, a także ogólny klimat produkcji.

Light of Motiram – nowy zwiastun prezentuje rozgrywkę

W pierwszej połowie materiału skupiono się na zaprezentowaniu jednej z najważniejszych lokacji w Light of Motiram. Outcast Forest to ponura, zalesiona strefa, w której plemię Dariman zsyła swoich więźniów. Oznacza to, że gracze napotkają tam głównie przestępców i wyrzutków, co zwiastuje niebezpieczne starcia i mało przyjazne otoczenie. Wśród prezentowanych elementów znalazło się też sterowanie jednym z Mechanimalsów, czyli mechanicznych stworzeń zamieszkujących świat gry. Gracze będą mogli przejąć nad nimi kontrolę za pomocą specjalnego hełmu.