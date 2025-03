Chcielibyście wejść do głowy Dartha Vadera? Jest pomysł na horror w świecie Star Wars

Osgood Perkins, reżyser nadchodzącego horroru The Monkey, ma oryginalny pomysł na film osadzony w świecie Gwiezdnych wojen.

Reżyser Osgood Perkins, twórca nadchodzących horroru The Monkey, ujawnił swój wymarzony projekt osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen. Podczas sesji AMA na Reddicie zdradził, że chciałby nakręcić film zgłębiający psychikę Dartha Vadera, opowiedziany poprzez serię krótkich historii – „zebrane sny i koszmary Vadera”. Co wy na to?

Sny Dartha Vadera jako pomysł na film

Projekt miałby być utrzymany w konwencji horroru, oferując przerażające spojrzenie na wnętrze umysłu jednego z najbardziej ikonicznych czarnych charakterów w historii kina. Perkins wyobraża sobie antologię składającą się z pięciu lub sześciu segmentów, co mogłoby zaowocować ponad dwugodzinnym filmem z kategorią wiekową R.