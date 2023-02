Ile czasu trwała produkcja Dead Space Remake? EA Motive dzieli się szczegółami

Electronic Arts może być zadowolone z premiery Dead Space Remake. Gra zebrała bowiem świetne recenzje, a całość została pochwalona również przez Glena Schofielda – twórcę oryginału z 2008 roku. Być może część z Was zastanawia się jednak, ile czasu zajęło deweloperom ze studia EA Motive przygotowanie odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a. Jeśli tak, to macie szczęście, ponieważ twórcy postanowili podzielić się tą informacją.

Prace nad Dead Space Remake rozpoczęto w 2020 roku

Deweloperzy ze studia EA Motive Motive zdecydowali się wziąć udział w sesji AMA na forum Reddit. Właśnie we wspomnianym miejscu jeden z użytkowników zapytał, ile czasu zajęło stworzenie odświeżonej wersji produkcji Visceral Games. Twórcy postanowili nie trzymać tej informacji w tajemnicy i ujawnili, że produkcja Dead Space Remake trwała niecałe 2,5 roku.



Przedstawiciele EA Motive poinformowali bowiem, że prace nad wspomnianym tytułem rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku. Większość zespołu odpowiedzialnego za Dead Space Remake pracowało bowiem wcześniej nad Star Wars: Squadrons, które zadebiutowało na rynku na początku października 2020 roku.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake dostępne jest komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Space Remake – a w kosmosie znowu straszy…