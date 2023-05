ChatGPT próbował zdać egzamin na studiach i nie wszędzie poszło mu dobrze

Nauka przed egzaminami na studiach nie należy do przyjemności, a sam egzamin bywa bardzo stresujący. Dlatego naukowcy z brytyjskiego University of Bath postanowili wystawić na próbę ChatGPT . Nie poszło mu najlepiej.

Dochodziło nawet do tego, że chatbot wymyślił fałszywe artykuły akademickie , a następnie zacytował je w swojej odpowiedzi. Podczas gdy nazwiska autorów i czasopism były prawidłowe, cytowane artykuły po prostu nie istniały, co egzaminatorzy mogliby łatwo wykryć po pobieżnym sprawdzeniu.

Według raportu BBC narzędzia sztucznej inteligencji (SI), takie jak ChatGPT, doskonale radzą sobie z niektórymi zadaniami. James Fern, wykładowca na University of Bath, zauważył, że ChatGPT wręcz koncertowo poradził sobie z pytaniami wielokrotnego wyboru . Naukowcy nawet nie spodziewali się tak dobrej skuteczności. Si zbliżyło się w tym wypadku do 100% poprawności.

Tak więc, chociaż ChatGPT może dawać przekonujące odpowiedzi w wielu różnych kontekstach, pisanie pracy dyplomowej jest dla niego, póki co zbyt dużym wyzwaniem. Jednak to wcale nie przekreśla jego akademickiej przyszłości. Gillian Keegan, brytyjska minister ds. edukacji, uważa, że „już daje duże rezultaty w szkołach i na uniwersytetach” i że może pomóc nauczycielom w planowaniu i ocenianiu prac. Może również pomóc uczniom rozpocząć zadania i generować pomysły, które mogą następnie rozwinąć. Chociaż może nie być w stanie poprawnie odpowiedzieć na pytania egzaminacyjne, może przynajmniej stanowić punkt wyjścia do dalszych badań.

W każdym razie ChatGPT nie zniknie, a uniwersytety i uczelnie na całym świecie będą musiały się do niego dostosować. Ma duży potencjał poprawy produktywności w przyszłości, a uczelnie już uczą studentów, jak go używać do poprawy wyników.

Chociaż jest mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie ChatGPT uzyskał stopień naukowy, to jego potencjał do nadużyć jest nadal bardzo realny. Założyciel Apple, Steve Wozniak, ostrzegał ostatnio, że chatboty są wrotami do gigantycznych nadużyć a nawet oszustw. Wraz z grupą wielu innych liderów technologicznych podpisał w marcu list otwarty wzywający do wstrzymania dalszego, niekontrolowanego rozwoju chatbotów.