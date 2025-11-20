Amazon Prime Video wprowadzi AI na platformę. Ta funkcja może spodobać się widzom

Nowość wykorzystuje generatywne technologie AI do tworzenia podsumowań z fragmentami scen, muzyką oraz narracją lektora. Całość ma przypominać krótki materiał wideo przygotowany specjalnie z myślą o widzu powracającym po przerwie do serialu.

Amazon rozwija narzędzia oparte na sztucznej inteligencji na swojej platformie streamingowej. Prime Video wprowadza funkcję Video Recaps, która pozwala nadrobić najważniejsze wątki fabularne przed rozpoczęciem kolejnego sezonu wybranych produkcji.

Wideopodsumowania to przełomowe wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w streamingu. To pierwsze tego typu rozwiązanie które pokazuje że zależy nam na innowacjach oraz sprawianiu by oglądanie było bardziej przystępne i atrakcyjne dla naszych klientów - powiedział Gérard Medioni pełniący funkcję wiceprezesa ds. technologii w Prime Video.

Pierwszymi tytułami, które wspierają tę funkcję, są anglojęzyczne produkcje własne Amazona. Wśród nich znajdują się między innymi Fallout, Jack Ryan, Upload, Bosch oraz The Rig. Opcja jest na razie dostępna w wersji beta i jedynie w Stanach Zjednoczonych. Korzystać z niej można na telewizorach podłączonych do internetu. Amazon zapowiada, że wkrótce trafi również na inne urządzenia.

Nowa funkcja ma rozszerzyć możliwości wprowadzonego przed rokiem narzędzia X-Ray Recaps. Tam widz otrzymywał jedynie streszczenie w formie tekstu dopasowane do momentu na którym zakończył oglądanie aby uniknąć spoilerów. Tym razem zamiast czytania użytkownik może po prostu włączyć krótki i efektowny film z najistotniejszymi wydarzeniami fabularnymi.

Jak podaje Amazon proces tworzenia takich materiałów składa się z kilku etapów. Algorytm analizuje strukturę historii i rozwój bohaterów aby wskazać najważniejsze sceny z całego sezonu. Następnie wybiera najbardziej sugestywne ujęcia i łączy je z dialogami muzyką oraz efektami dźwiękowymi. Całość uzupełnia narracja przygotowana przez sztuczną inteligencję.

Widzowie znajdą dostępne podsumowania wideo w zakładce serialu przy przechodzeniu do kolejnego sezonu. Wystarczy wybrać przycisk Recap aby zobaczyć dostępne materiały i wybrać preferowaną formę podsumowania. Dzięki temu wrócenie do ulubionych historii ma stać się szybkie wygodne i bardziej atrakcyjne wizualnie.