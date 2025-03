CEO Saber Interactive ostro krytykuje twórców rebootu Saints Row - „Nie wiedzieli co tworzą, to nie mogło przetrwać”

Według Karcha, choć w idealnym świecie każdy powinien mieć pracę, to zespół Saints Row był zbyt kosztowny względem wyników, jakie osiągnął:

W rozmowie z Game File, Karch odniósł się do fali zamknięć studiów i zwolnień w branży gier. Przypomnijmy, że Volition zostało zamknięte w 2023 roku w ramach programu restrukturyzacyjnego firmy Embracer Group, ówczesnego właściciela studia. Przy okazji nie szczędził gorzkich słów na jego temat.

Nie wiedzieli co tworzą. Nie mieli żadnego realnego kierunku. To nie mogło przetrwać. Kto miałby sfinansować ich kolejną grę po takiej katastrofie?

Niestety, według niego oznacza to dalsze zwolnienia i cięcia kosztów.

Gdybym zarządzał zespołem w Kalifornii, moim celem byłoby określenie: kto jest absolutnie niezbędny, a kto mógłby wykonać tę samą pracę za jedną czwartą ceny w Polsce?

Saint’s Row z 2022 roku, stworzone przez Volition, zostało chłodno przyjęte zarówno przez graczy, jak i krytyków. Po premierze Embracer Group przyznało, że gra "nie spełniła oczekiwań i podzieliła społeczność", co podkreślono w raporcie finansowym z listopada tego samego roku. Ostatecznie jednak, słaba sprzedaż i brak jasnej wizji rozwoju doprowadziły do zamknięcia Volition oraz surowej oceny ich pracy przez byłych współpracowników z Embracer Group. Nam również nie przypadła do gustu ta produkcja. Po takiej klapie, możemy się prędko nie doczekać nowej odsłony.

Reboot Saint’s Row został wydany w sierpniu 2022 roku na platformach PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.