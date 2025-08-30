Cena Hollow Knight: Silksong może mocno zaskoczyć. Gracze nie dowierzają

Premiera Hollow Knight: Silksong coraz bliżej, a ujawniona cena budzi wielkie emocje.

Podczas tegorocznego Gamescom poznaliśmy wreszcie datę premiery Hollow Knight: Silksong. Już za moment produkcja trafi w ręce graczy. Teraz pojawiły się nieoficjalne doniesienia związane z ceną gry, która może pozytywnie zaskoczyć oczekujących na tytuł. Hollow Knight: Silksong może mieć zaskakująco niską cenę. Pojawiły się przecieki Jak zauważył jeden z użytkowników Reddita, na stronie GameStop pojawiła się informacja o cenie tytułu na platformę Nintendo Switch, która wynosi zaledwie 19,99 dolarów. Ta zaskakująco niska kwota natychmiast wywołała spekulacje, że jest to jedynie cena zastępcza, czyli tak zwany „placeholder”.

Warto przypomnieć, że oryginalne Hollow Knight, wydane w 2017 roku przez stosunkowo niewielki zespół, kosztowało 14,99 dolarów. Już wtedy Team Cherry stawiało na dostępność, co jest celem, który nadal przyświeca wielu małym studiom deweloperskim.

Na Reddicie gracze rozpoczęli dyskusję na temat potencjalnej ceny Silksong. Niektórzy byli zdziwieni, że Team Cherry nie zamierza wykorzystać ogromnej popularności i rozpoznawalności marki, aby zażądać więcej za kontynuację. Jeden z użytkowników wyraził swoje zaskoczenie, pisząc, że był gotów zapłacić nawet 40 dolarów, uznając to za standardową stawkę za wysokiej jakości produkcje, zwłaszcza będące sequelem uwielbianej gry. Pojawiły się również głosy wskazujące na potencjalny wpływ tak niskiej ceny na usługi subskrypcyjne. Jeden z użytkowników Reddita zauważył, że przy cenie 19,99 dolarów niemalże całkowicie zanika motywacja do grania w tytuł za pośrednictwem Game Pass. O tym, jaką ostatecznie cenę zapłacimy za tytuł, przekonamy się już wkrótce. Hollow Knight: Silksong zadebiutuje 4 września 2025 roku. Tytuł trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



