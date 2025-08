Cena Dying Light: The Beast jest za wysoka? Techland wyjaśnia swoją decyzję

Dying Light: The Beast pierwotnie miało być jedynie dodatkiem do Dying Light 2 Stay Human, jednak projekt rozrósł się do pełnoprawnej produkcji. W związku z tym Techland zdecydował się na cenę 60 dolarów, co wywołało pytania wśród graczy. Dyrektor serii, Tymon Smektała, w rozmowie z The Thumb Wars wyjaśnił, co stoi za tą decyzją.

Dying Light: The Beast – Techland tłumaczy cenę gry