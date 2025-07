Dying Light: The Beast bez wyborów gracza. Techland stawia na liniową historię

„ Gdy dajesz graczom wybór, uczciwie mówiąc, nie powinieneś potem określać, co jest kanonem, a co nie”.

Techland rezygnuje z rozgałęzień fabularnych. Nowe Dying Light z jasno wyznaczoną ścieżką

Techland przygotowuje się do premiery swojej najnowszej produkcji, Dying Light: The Beast. W przeciwieństwie do poprzedniej części, Dying Light: The Beast będzie charakteryzować się całkowitym brakiem wyborów gracza i podążaniem za liniową historią.

Tymon Smektała, reżyser gry, w wywiadzie dla GamesRadar+ wyjaśnił powody tej decyzji.