CDP RED nie chce być drugim Larianem. Studio chce stawiać na „porywające premiery”

Baldur’s Gate 3 w pierwszej kolejności zadebiutowało we wczesnym dostępie, dzięki czemu Larian Studios mogło dopracować grę, mając stały kontakt ze społecznością fanów. Z podobnego rozwiązania skorzysta Moon Studios przy No Rest for the Wicked, które pojawi się w early accessie już w kwietniu. Serwis PC Gamer w rozmowie z Pawłem Sasko zapytał się o możliwość wykorzystania podobnej strategii dystrybucyjnej w przypadku kolejnych gier CD Projekt RED. Przedstawiciel polskiego studia wyjaśnił, że przypadek Baldur’s Gate 3 był wyjątkowy i w przyszłości wolą stawiać na „porywające premiery”, które będą równie dopracowane, co Cyberpunk 2077: Widmo wolności.

Wczesny dostęp nie dla gier CD Projekt RED

Sasko podkreślił, że w byłby ostrożny, aby korzystać z wczesnego dostępu w przypadku gier AAA. Dodał, że Larian Studios przed wydaniem Baldur’s Gate 3 było deweloperem z pogranicza gier AA i AAA.