CD Projekt RED zapowiada obchody 10. urodzin Wiedźmina 3. Twórcy zapraszają na wyjątkowy event

Na The Game Awards 2024 zobaczyliśmy pierwszy zwiastun Wiedźmina 4. CD Projekt RED potwierdziło już, że Geralt powróci w najnowszej odsłonie serii, jak również to, że w grze pojawi się Szkoła Rysia. Ponadto deweloperzy będą mieli wkrótce ważną okazję do świętowania – już w przyszłym roku obchodzić będziemy bowiem 10. rocznicę wydania gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.