Szkoła Rysia potwierdzona w Wiedźminie 4. Fanowski pomysł trafił do gry CD Projekt RED

Krystian Smoszna na swoim profilu na X w minioną sobotę poinformował, że w piątek, 13 grudnia, CD Projekt RED złożyło wniosek o rejestrację nowego znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, aby zabezpieczyć prawa do symbolu Szkoły Rysia. Medalion przypominające głowę rysia mogliśmy zobaczyć w zwiastunie, choć wtedy nie było jeszcze jasne, czy nie jest to zmodyfikowany symbol Szkoły Wilka.

W ubiegłym tygodniu odbyło się The Game Awards 2024, na którym największą atrakcją był pierwszy zwiastun Wiedźmina 4. Reżyser gry, Sebastian Kalemba, udzielił wywiadów, w których zdradził sporo nowych ciekawostek dotyczących nadchodzącej gry CD Projekt RED. W rozmowie z IGN ujawnił, że czwarta część serii nie złamie kanonu dotyczącego różnych zakończeń Wiedźmina 3. Z kolei w wywiadzie dla Gamersky dowiedzieliśmy się, ile lat minęło od zakończenia przygód Geralta, a także otrzymaliśmy potwierdzenie, że w samej grze zobaczymy, jak Ciri przechodzi Próbę Traw. Zrodziło to spekulacje, że bohaterka nie należeć będzie do Szkoły Wilka, ale zupełnie nowej, której w grach, ani też w książkach jeszcze nie było. Teraz otrzymaliśmy tego oficjalne potwierdzenie.

CD Projekt złożył wczoraj wniosek o zarejestrowanie nowego znaku towarowego w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej), którym jest symbol Szkoły Rysia. We wniosku umieszczono grafikę widoczną po lewej stronie. To po prawej, to symbol w formie medalionu, który nosi Ciri w zwiastunie. Symbol Szkoły Wilka jest zarejestrowany od lat, podobnie jak imię Ciri oraz imiona innych ważnych bohaterów tego uniwersum - Geralt, Triss i Yennefer.

CD Projekt RED postanowiło uciąć w tej sprawie wszelkie spekulacje i do sprzedaży w oficjalnym sklepie firmy trafił Medalion Rysia. Z opisu dowiadujemy się, że to właśnie ten medalion należy do Ciri, a teraz każdy chętny będzie mógł dołączyć do bohaterki Wiedźmina 4 i nosić wizerunek głowy rysia na swojej szyi.

Jak czytamy w opisie, medalion jest wykonany z wysokiej jakości stopu cynku i pokryty galwaniczną powłoką. Do przedmiotu dołączony jest łańcuszek o długości 75 cm oraz stylowy czarny woreczek. Jeżeli jesteście chętni na zakup, to medalion Szkoły Rysia w przedsprzedaży znajdziecie na tej stronie. Cena to 174 zł bez kosztów wysyłki.