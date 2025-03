CD Projekt RED rośnie w siłę. Nowi pracownicy mają pomóc w rozwoju kluczowych gier

Niedawno informowaliśmy o obszernym raporcie CD Projekt, w którym przedstawiono plany i kierunki pracy studia. Najwyraźniej firma podchodzi do tych zapewnień poważnie, ponieważ w ciągu ostatnich czterech miesięcy zatrudniła ponad 50 nowych deweloperów w CD Projekt RED do pracy nad priorytetowymi projektami. Wśród nich m.in. Wiedźmin 4 i inne tytuły.

Nowy pracownicy w szeregach CD Projekt RED

Zgodnie z najnowszymi informacjami, zespół pracujący nad Wiedźminem 4 (kodowa nazwa Polaris) liczy obecnie 411 osób, co stanowi niemal połowę wszystkich pracowników CD Projekt RED. W listopadzie 2023 roku liczba ta wynosiła około 330 deweloperów, a planowano jej zwiększenie do ponad 400 w połowie 2024 roku. Obecne dane wskazują, że studio zrealizowało te założenia przed terminem, co podkreśla znaczenie tego projektu dla firmy.​