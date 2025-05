CD Projekt RED obawiało się zamknięcia po pierwszym Wiedźminie. Studio próbowało „uniknąć zagłady”

CD Projekt RED obecnie świętuje 10-lecie premiery Wiedźmina 3: Dziki Gon, czyli gry, która wyniosła studio na szczyt światowego gamedevu. Niedawno przedstawiciele firmy opowiedzieli o trudnościach powrotu do fantastycznego świata Wiedźmina po spędzeniu wielu lat w uniwersum Cyberpunka 2077. Jednak niewiele brakowało, a obie te produkcje nigdy by nie powstały. W rozmowie z PC Gamer Michał Nowakowski, współdyrektor generalny CD Projekt RED, wrócił wspomnieniami do trudnych początków firmy, szczególnie okresu po premierze pierwszej części Wiedźmina.

CD Projekt RED obawiało się zamknięcia studia niedługo po premierze pierwszego Wiedźmina

Nowakowski przyznał, że dla studia był to bardzo trudny czas ze względu na kryzys finansowy w 2008 roku. Chociaż Polska przeszła przez ten okres w miarę spokojnie, porównując do innych europejskich państw, tak na początku wydawało się, że CD Projekt RED będzie zmuszony do zamknięcia po premierze pierwszego Wiedźmina.