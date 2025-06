CD Projekt RED o inspiracjach przy tworzeniu Wiedźmina. Inne RPG-i mają wpływ, ale studio idzie swoją ścieżką

Michał Nowakowski podkreślił natomiast, że deweloperzy mogą czerpać inspirację z gier stworzonych w przeszłości i rozwijać solidne fundamenty już położone:

Myślę, że wciąż pozostajemy grą z wielkim otwartym światem. Ale wiele rzeczy, które pokazał Baldur’s Gate 3, było dla nas inspirujące — i szczerze mówiąc, nie ma w tym nic wstydliwego. Każdy, kto dziś wypuszcza grę, patrzy na to, co już zostało zrobione, co się sprawdziło, co było świetne — i zastanawia się, czy i jak można to zaadaptować do własnego projektu.

Z całą pewnością czerpaliśmy inspirację z tego, co zrobiło BG3, ale my wciąż bardziej trzymamy się tego, czym były Wiedźmin 3 i Cyberpunk. Nawet jeśli nie chcemy po prostu zrobić kolejnej gry „jak tamte”, tylko z lepszą grafiką. Chcemy wprowadzać innowacje w zakresie gameplayu. Mam nadzieję, że gdy przyjdzie pora, będzie to widoczne dla fanów.

To może trochę niejednoznaczna odpowiedź, więc mówiąc bardziej wprost — na pewno nie zrobimy gry takiej jak Larian. To typ gry, który oni potrafią robić. Ale wiele z tego, jak postacie w ich grze mogą wpływać na świat i jakie to ma konsekwencje, na pewno było dla nas inspiracją.