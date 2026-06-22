CD Projekt RED ma wyjątkowy dostęp do Unreal Engine 5. "Jesteśmy jedyni poza Epicem"

Nowakowski zwrócił uwagę m.in. na problemy z aktualizowaniem REDengine’a oraz zalety współpracy z Epic Games:

Wiele osób nie rozumie, że chociaż REDengine miał “numerowane wersje”, nie były one budowane bezpośrednio na bazie poprzednich. W praktyce, ponieważ wszystkie te gry tak bardzo się od siebie różniły, dla każdej z nich musieliśmy budować nowy silnik niemal od zera, co było bardzo czasochłonne.

Epic pozwolił nam zajrzeć do środka “czarnej skrzynki” Unreal Engine. Myślę, że obecnie jesteśmy jedyną firmą, która może to robić poza samym Epicem – dali nam również możliwość “pogrzebania” w nim, więc w rzeczywistości współtworzymy jedną z największych technologii na rynku. Chodziło o to, że chcieliśmy opowiadać więcej historii, nie martwiąc się o fundamenty samego silnika. Epic zapewnił nam ten “framework”, a my wciąż możemy go rozwijać i zachować naszą unikalność.