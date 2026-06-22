CD Projekt RED ma wyjątkowy dostęp do Unreal Engine 5. "Jesteśmy jedyni poza Epicem"

Przez wiele lat CD Projekt RED próbował być technicznie niezależny. Stąd też działania związane ze stworzeniem własnego silnika.
Ostatecznie na REDengine oparto trzy duże produkcje. Były to Wiedźmin 2: Zabójcy Królów, Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz Cyberpunk 2077.
CD Projekt RED blisko współpracuje z Epic Games
Niemniej przy okazji zapowiedzi Wiedźmina 4 CD Projekt RED ogłosił, iż porzuca swoją technologię i przesiada się na Unreal Engine 5. Wtedy wiele osób nie rozumiało tej decyzji i wręcz ją krytykowało. Teraz jednak prezes REDÓW, Michał Nowakowski, rzucił na tę decyzję nieco więcej światła, zwracając uwagę na ogromną czasochłonność tego przedsięwzięcia. Jednocześnie wyjawił on, że polskie studio bardzo blisko współpracuje z Epic Games. Blisko na tyle, że, jak zapewnił, nie ma prawdopodobnie innej firmy, która tak bardzo jak CD Projekt mogła zajrzeć do wnętrza silnika i dostosować jego fundamenty pod swoje potrzeby.
Nowakowski zwrócił uwagę m.in. na problemy z aktualizowaniem REDengine’a oraz zalety współpracy z Epic Games:
Wiele osób nie rozumie, że chociaż REDengine miał “numerowane wersje”, nie były one budowane bezpośrednio na bazie poprzednich. W praktyce, ponieważ wszystkie te gry tak bardzo się od siebie różniły, dla każdej z nich musieliśmy budować nowy silnik niemal od zera, co było bardzo czasochłonne.
Epic pozwolił nam zajrzeć do środka “czarnej skrzynki” Unreal Engine. Myślę, że obecnie jesteśmy jedyną firmą, która może to robić poza samym Epicem – dali nam również możliwość “pogrzebania” w nim, więc w rzeczywistości współtworzymy jedną z największych technologii na rynku. Chodziło o to, że chcieliśmy opowiadać więcej historii, nie martwiąc się o fundamenty samego silnika. Epic zapewnił nam ten “framework”, a my wciąż możemy go rozwijać i zachować naszą unikalność.
GramTV przedstawia:
Jak się okazuje, tym, co ostatecznie przekonało CD Projekt RED to przesiadki na Unreal Engine, było zaprezentowane pod koniec 2021 roku demo technologiczne The Matrix Awakens. Niemniej nie oznacza to jeszcze definitywnego rozbratu z REDengine, bo przecież obecnie tworzony zapowiedziany na przyszły rok trzeci dodatek do Wiedźmina 3: Dziki Gon, Pieśni Przeszłości. Dopiero potem silnik REDÓW odejdzie na zasłużoną emeryturę, a firma w całości przejdzie na UE, na którym, poza Wiedźminem 4, powstać mają również remake pierwszego Wiedźmina oraz Cyberpunk 2.
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