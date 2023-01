CD Projekt RED dziękuje fanom Wiedźmina 3. Zobaczcie specjalny materiał wideo

Dzięki Wam wszystkimi nigdy tak naprawdę nie przemierzamy Szlaku w samotności! Jesteśmy wdzięczni społeczności Wiedźmina i nie możemy doczekać się, by zobaczyć, dokąd wspólnie zajdziemy w przyszłości – czytamy we wpisie opublikowanym przez CD Projekt RED.

Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępny jest obecnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z next-genowej wersji trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii od CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja wersji next-genowej (PC).

