Cataclismo opuściło wczesny dostęp. Wersja 1.0 wprowadza nową zawartość i znaczące zmiany

Cataclismo zadebiutowało w wersji 1.0. Twórcy przygotowali nowości i zmiany

Najważniejszą nowością jest ukończenie kampanii fabularnej gry. Z wersją 1.0 udostępniono ostatni akt historii, który zawiera sześć nowych scenariuszy. Twórcy szacują, że ukończenie tej finałowej części zajmie graczom około 20 godzin dodatkowej rozgrywki.

Wraz z nowym aktem kampanii, gracze będą mieli okazję eksplorować zupełnie nowy biom, nazwany The Depths. To mroczne i niebezpieczne miejsce skrywa nowych przeciwników – Opaline Horrors, które charakteryzują się większą wytrzymałością i agresywnością. Specyficzna cecha wspomnianych głębin to niemal całkowity brak światła.