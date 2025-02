Wysoko oceniania gra strategiczna od wydawcy Manor Lords opuści wkrótce wczesny dostęp

Wraz z pełną wersją gry, gracze otrzymają ostatni akt kampanii, który zawiera sześć nowych scenariuszy, a także nowy biom o nazwie The Depths. Cechą charakterystyczną tego biomu jest ciemność, która uniemożliwia jednostkom atakowanie wrogów. Aby temu zaradzić, gracze będą musieli budować specjalne struktury.

Na graczy czekają również Opaline Horrors, nowi, groźniejsi przeciwnicy. Tryb Survival zostanie przebudowany i zyska elementy rogue-like, takie jak ulepszenia i mechanika „rock-paper-scissors”. Dodatkowo, Iris Renegade otrzyma nowe umiejętności. Deweloperzy zapowiedzieli również szereg usprawnień w zakresie Quality of Life.

