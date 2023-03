Castlevania wróci wkrótce do żywych? Konami widzi, że „fani chcą więcej”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w zeszłym tygodniu miała miejsce premiera Dead Cells: Return to Castlevania. Z okazji premiery najnowszego dodatku do produkcji Motion Twin wywiadu redakcji IGN udzielił Tsutomu Taniguchi z Konami. Podczas rozmowy przedstawiciel japońskiej firmy zapewnił, że korporacja jest świadoma „ekscytacji i entuzjazmu fanów”, co jest „bardzo motywujące”.

Konami wskrzesi niebawem serię Castlevania?

W trakcie wywiadu Taniguchi zaznaczył, że Konami starało się przywrócić „lubiane i cenione gry z przeszłości”. Dlatego też na rynek trafiły m.in. takie pozycje jak Castlevania Anniversary Collection oraz Castlevania Advance Collection. Ponadto – jak podkreśla przedstawiciel Konami – na urządzeniach mobilnych i konsolach PlayStation pojawiło się Rondo of Blood i Symphony of the Night, a w Apple Arcade dostępne jest Grimoire of Souls. Japońska firma zdaje sobie jednak sprawę, że może to nie wystarczyć.