Cast zapowiada nowy album "Yeah Yeah Yeah”. P.P. Arnold z gościnnym udziałem

Zespół Cast ogłosił premierę nowego albumu zatytułowanego “Yeah Yeah Yeah”, który ukaże się 30 stycznia 2026 roku. Na płycie znajdzie się wyjątkowa współpraca z legendą soulu P.P. Arnold, znaną ze współpracy między innymi ze Small Faces i Oasis.

Cast ogłasza datę premiery nowego albumu

Grupa z Liverpoolu, obecnie występująca jako support na trasie Oasis Live '25 Tour, zaprezentowała już pierwszy singiel z nadchodzącego krążka. Utwór “Poison Vine”, w którym gościnnie pojawia się P.P. Arnold, to energetyczny rock and roll z wyraźnym, soulowym pazurem. Wokalista Cast, John Power, wraz z gitarzystą Liamem “Skinem” Tysonem oraz perkusistą Keithem O’Neillem, udał się do Hiszpanii, by nagrać album w malowniczym studiu Space Mountain, należącym do uznanego producenta Youtha.