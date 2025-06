Cardi B wraca z hukiem. Raperka zaprezentowała nowy utwór "Outside”

Naprawdę potrzebuję tych pieprzonych featuringów. I nie chcę naciskać na tych artystów ani robić dramy, bo naprawdę ich kocham. Ale, halo! Potrzebuję tego! Już teraz! Helloooo! Nie chcecie przegapić tej okazji. Sama to zaśpiewam, ale serio, potrzebuję was i potrzebuję was szybko. Kocham was, ale bez was to się nie wydarzy.