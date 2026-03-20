Captain Tsubasa II: World Fighters na nowym zwiastunie. Poznaliśmy szalone systemy rozgrywki

Bandai Namco wraz z deweloperem Tamsoft opublikowali nowy zwiastun gry Captain Tsubasa II: World Fighters, który skupia się na systemach rozgrywki. Materiał prezentuje między innymi podstawowe akcje, dryblingi, odbiory oraz efektowne super zagrania. Captain Tsubasa II: World Fighters na nowym zwiastunie Nowa odsłona serii ponownie pozwoli graczom wcielić się w bohaterów znanych z kultowej mangi i anime. Twórcy zapowiadają dynamiczną, pełną efektów specjalnych rozgrywkę, w której kluczową rolę odgrywają spektakularne akcje na boisku, co oczywiście jest charakterysytcznym elementem tej produkcji. Do dyspozycji graczy oddanych zostanie 110 grywalnych postaci, 22 reprezentacje narodowe, a także ponad 150 przerywników filmowych prezentujących wydarzenia na boisku. W grze pojawią się zarówno znane drużyny z mangi, jak i zupełnie nowe zespoły oraz postacie stworzone specjalnie na potrzeby tej odsłony.

Twórcy znacząco rozbudowali mechanikę rozgrywki. Każdy element meczu został wzbogacony o nowe możliwości, jak choćby super zagrania dostępne nie tylko przy strzałach, ale też przy podaniach, dryblingu i odbiorach, bardziej taktyczna gra w defensywie, w tym blokowanie strzałów oraz większa intensywność i dynamika akcji na boisku. Dzięki temu każdy zawodnik może wyróżnić się własnym stylem gry i dominować na murawie za pomocą unikalnych technik. Co więcej, gracze będą mogli zmierzyć się ze znajomymi w trybie multiplayer lub przeżyć fabularną podróż Tsubasy w trybie dla jednego gracza. Produkcja ma oferować jeszcze większy i bardziej rozbudowany świat piłki nożnej niż poprzednie części.

Możemy wyszczególnić kilka istotnych systemów rozgrywki takich jak Niesamowite Akcje, Bramkarska Taktyka, Super Ruchy, Maksymalne Zagrania oraz System Połączeń. Pierwszy z nich odpowiada za bardzo rzadkie i widowiskowe akcje, które mogą odmienić losy na boisku. Bramkarska Taktyka pozwoli na korzystanie z sześciu kierunków przewidywania strzałów, a mechanika przełamania może trwale zmniejszyć wytrzymałość bramkarza. Super ruchy to specjalne umiejętności zawodników skupione na strzałach, odbiorach i podaniach. Maksymalne Zagrania to akcje o dużym ryzyku powodzenia, ale za to o sporej opłacalności. Ostatni system Połączeń odpowiada za zwiększenie tempa akcji i siłę strzału, poprzez podania, ruchy specjalne i drybling. Captain Tsubasa II: World Fighters zadebiutuje w 2026 roku na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz na PC (Steam). Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun w polskiej wersji językowej, w którym bardzo szczegółowo omówiono poszczególne mechaniki wraz z ich zaprezentowaniem.